KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınavlar hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? 2026 KPSS, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 KPSS, adayların eğitim düzeylerine göre dört ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Lisans mezunlarına yönelik oturum, kamu kurumlarında uzman ve memur kadrolarına yerleşmek isteyen adaylara hitap ederken; ön lisans ve ortaöğretim oturumları ise ilgili eğitim seviyesindeki adayların kamu personeli olabilmesi için uygulanacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi gibi kadrolara başvuracak adaylar için düzenlenecek. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri netleşirken, adaylar sürece ilişkin detayları resmi kılavuz üzerinden takip edebilecek. İşte 2026 KPSS, lisans , ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav takvimi.