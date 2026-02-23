KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınavlar hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? 2026 KPSS, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav takvimi

KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. İşte KPSS ortaöğretim, önlisans ve DHBT sınav takvimi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 KPSS, adayların eğitim düzeylerine göre dört ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Lisans mezunlarına yönelik oturum, kamu kurumlarında uzman ve memur kadrolarına yerleşmek isteyen adaylara hitap ederken; ön lisans ve ortaöğretim oturumları ise ilgili eğitim seviyesindeki adayların kamu personeli olabilmesi için uygulanacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi gibi kadrolara başvuracak adaylar için düzenlenecek. ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri netleşirken, adaylar sürece ilişkin detayları resmi kılavuz üzerinden takip edebilecek. İşte 2026 KPSS, lisans , ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav takvimi.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
KPSS lisans sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.
Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ 2026
KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.
KPSS ön lisans sınav başvuruları 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ön lisans sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
KPSS Ortaöğretim başvurusu 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.
2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DHBT başvurulaor 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.