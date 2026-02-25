Marmaray'da Ramazan düzenlemesi: Ek tren seferleri konuldu

Marmaray'da Ramazan ayı nedeniyle sefer düzenlemesine gidildi.
İstanbul'da iftar saatlerinde artan yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Marmaray hattına ek tren seferleri konuldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak için Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan paylaşılan ek seferler ve saatleri şöyle:
17.42 Maltepe → Halkalı,
18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı
17.42 Halkalı → Pendik,
18.05 Yenikapı → Pendik
