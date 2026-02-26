Yeni Şafak
Erzincan'da okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

08:4626/02/2026, Perşembe
Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre bugün birçok ilde kar yağışı devam ediyor. Türkiye'nin bazı kesimlerinde etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Erzincan Valiliğinden de beklenen kar tatiline ilişkin açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 26 Şubat tarihli hava durumu raporu, ülkenin doğu kısmında yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyordu. Bugün birçok il genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından bazı illerde okullar tatil edildi.

Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

