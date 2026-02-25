Geçtiğimiz yıllarda Nisan ayında yapılan ara tatilin bu kez Mart ayında uygulanacak olması dikkat çekerken, “2. dönem ara tatil ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?” soruları da gündeme geldi. 2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, ara tatil haftasının hemen sonuna ve içine denk geliyor. Peki, Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, toplam kaç gün tatil olacak? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ara tatilin ardından okullarda dersler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

19 Mart 2026 Perşembe Arefe 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

RAMAZAN BAYRAMI İLE ARA TATİL BİRLEŞİYOR MU?

Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü son dersin ardından ara tatiline başlayacak. Ara tatil 26-20 Mart tarihleri aralığında uygulanacak.

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. 3 gün süren bayram 22 Mart Pazar günü sona erecek. Böylece ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili aynı tarihlerde olacak.

Ramazan Bayramı tatili 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlıyor; 22 Mart Pazar gününe kadar devam ediyor. Bayram tatili toplamda 3,5 gün.





OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

