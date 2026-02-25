"5 Haneli Rakamlara Hazır Olun": İslam Memiş'ten Yeni Altın Rekoru Tarihi!

Memiş, "Yılın bitmesine 10 ay var ve yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmaları, bu manipülasyon piyasasını görmeye devam edeceğiz. Hem Trump’ın yetkilerinin sınırlanması, hem jeopolitik gerilimin tırmanması, hem de Çin piyasalarının bu hafta tekrar açılıyor olması altın ve gümüş fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu" diyerek fiyatları hatırlattı. Ons altın fiyatının 4.850 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, "Şu anda 5.135 dolar seviyesinde. Gram altın tarafında da 7.260 liraya kadar bir gerileme vardı geçen hafta. Şu anda 7.475 lira seviyesinde" dedi.