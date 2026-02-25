Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi 2026! 26 Şubat okullar tatil mi?

Türkiye genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için “sarı” kodlu alarm verirken vatandaşların sel, fırtına ve buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.
Yurt genelinde hava durumu sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 17 il “sarı” kodla uyarılırken, ani sel ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YARIN KAR TATİLİ OLAN İLLER VAR MI?
26 Şubat tarihi için henüz kar tatili haberi paylaşılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.