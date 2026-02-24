Bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Balıkesir, Antalya, Adana il il iftar vakitleri

24 Şubat 2026 Salı günü Ramazan ayının altıncı günü idrak ediliyor. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri illere göre farklılık gösterirken, akşam ezanıyla birlikte oruçlar açılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Balıkesir, Konya, Antalya ve diğer tüm illerin Ramazan İmsak vakitleri yakından takip ediliyor. Peki bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 2026 Ramazan imsakiyesine göre il il güncel iftar saatleri…
Ramazan ayının 6. gününde, 24 Şubat 2026 Salı günü Türkiye genelinde oruç ibadeti sabah ezanıyla başladı. Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yaparak günlük oruçlarını tamamlayacak. 2026 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda iftar saatleri şehirden şehre değişiyor ve her gün birkaç dakika ileriye kayıyor.
İftar saatleri illere göre değişiyor
Türkiye’nin doğusundan batısına doğru iftar vakitlerinde belirgin farklar oluşuyor. Doğu illerinde güneş daha erken battığı için iftar saatleri batı şehirlerine kıyasla daha erken gerçekleşiyor. Örneğin Iğdır’da iftar 17:56’da yapılırken, İzmir’de 19:05’te akşam ezanı okunacak. İstanbul’da ise bugün iftar saati 18:55 olarak kaydedildi.
Başkent Ankara’da iftar vakti 18:41 olurken, Adana’da 18:34, Gaziantep’te 18:26, Diyarbakır’da 18:14 ve Trabzon’da 18:12’de oruçlar açılacak. Ege ve Marmara bölgesinde ise saatler 19.00’a yaklaşırken; Çanakkale’de 19:07, Manisa’da 19:04, Edirne’de 19:04 ve Tekirdağ’da 19:01’de iftar yapılacak.
Büyük şehirlerde 24 Şubat 2026 iftar vakti
Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinde 24 Şubat 2026 Salı günü iftar saatleri şöyle:
İstanbul: 18:55
Ankara: 18:41
İzmir: 19:05
Bursa: 18:56
Antalya: 18:53
Ramazan imsakiyesi verilerine göre iftar saatleri her gün birkaç dakika ileriye gidiyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin güncel iftar vakitlerini takip etmeleri önem taşıyor.
24 Şubat 2026 il il iftar saatleri
Adana 18:34
Adıyaman 18:22
Afyonkarahisar 18:51
Ağrı 18:00
Aksaray 18:38
Amasya 18:28
Ankara 18:41
Antalya 18:53
Ardahan 18:00
Artvin 18:04
Aydın 19:03
Balıkesir 19:01
Bartın 18:41
Batman 18:10
Bayburt 18:11
Bilecik 18:52
Bingöl 18:12
Bitlis 18:06
Bolu 18:45
Burdur 18:54
Bursa 18:56
Çanakkale 19:07
Çankırı 18:37
Çorum 18:32
Denizli 18:58
Diyarbakır 18:14
Düzce 18:47
Edirne 19:04
Elazığ 18:17
Erzincan 18:15
Erzurum 18:07
Eskişehir 18:51
Gaziantep 18:26
Giresun 18:18
Gümüşhane 18:14
Hakkâri 18:00
Hatay 18:32
Iğdır 17:56
Isparta 18:52
İstanbul 18:55
İzmir 19:05
Kahramanmaraş 18:27
Karabük 18:41
Karaman 18:42
Kars 17:59
Kastamonu 18:36
Kayseri 18:32
Kilis 18:27
Kırıkkale 18:38
Kırklareli 19:02
Kırşehir 18:37
Kocaeli 18:52
Konya 18:45
Kütahya 18:53
Malatya 18:21
Manisa 19:04
Mardin 18:12
Mersin 18:37
Muğla 19:02
Muş 18:08
Nevşehir 18:35
Niğde 18:36
Ordu 18:20
Osmaniye 18:30
Rize 18:09
Sakarya 18:50
Samsun 18:26
Siirt 18:07
Sinop 18:29
Sivas 18:25
Şanlıurfa 18:20
Şırnak 18:05
Tekirdağ 19:01
Tokat 18:26
Trabzon 18:12
Tunceli 18:15
Uşak 18:56
Van 18:00
Yalova 18:55
Yozgat 18:33
Zonguldak 18:44