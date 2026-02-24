Bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Balıkesir, Antalya, Adana il il iftar vakitleri

İftar saatleri illere göre değişiyor





Türkiye’nin doğusundan batısına doğru iftar vakitlerinde belirgin farklar oluşuyor. Doğu illerinde güneş daha erken battığı için iftar saatleri batı şehirlerine kıyasla daha erken gerçekleşiyor. Örneğin Iğdır’da iftar 17:56’da yapılırken, İzmir’de 19:05’te akşam ezanı okunacak. İstanbul’da ise bugün iftar saati 18:55 olarak kaydedildi.





Başkent Ankara’da iftar vakti 18:41 olurken, Adana’da 18:34, Gaziantep’te 18:26, Diyarbakır’da 18:14 ve Trabzon’da 18:12’de oruçlar açılacak. Ege ve Marmara bölgesinde ise saatler 19.00’a yaklaşırken; Çanakkale’de 19:07, Manisa’da 19:04, Edirne’de 19:04 ve Tekirdağ’da 19:01’de iftar yapılacak.