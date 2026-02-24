EMEKLİ SON DAKİKA HABERLERİ 2026: Emekliye ikramiyede çifte bayram! 3 zam senaryosu...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşların gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 12,19’luk maaş artışı ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselmesinin ardından gözler ikramiye tutarına çevrildi. Yeni rakamın belirlenebilmesi için yasal düzenleme gerekirken, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmesi bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği bayram ikramiyesi sürecinde kritik aşamaya girildi. Ramazan öncesi ödemelerin netleşmesi beklenirken, maaşlara yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrası ikramiyede de yükseliş beklentisi güç kazandı. Yeni tutarın açıklanabilmesi için gerekli düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.
Kulislerde konuşulan rakamlara göre emekli bayram ikramiyesi için üç farklı formül üzerinde duruluyor. Bilindiği üzere ikramiye tutarı 2023’te 2 bin lira, 2024’te 3 bin lira, 2025’te ise 4 bin lira olarak uygulanmıştı. Bu yıl için artış beklentisi yeniden gündeme geldi. İlk senaryoya göre ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması söz konusu. Bu durumda mevcut 4 bin liralık tutar üzerinden yüzde 25 artış yapılmış olacak. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 10 bin lira ödeme alabilecek.
İkinci formülde ikramiye tutarının 5 bin 500 liraya yükseltilmesi yer alıyor. Bu seçenekte artış oranı yüzde 37,5’e denk geliyor. Böylece iki bayramda toplam ödeme 11 bin liraya ulaşacak.
Üçüncü ve en yüksek artış senaryosunda ise ikramiyenin 6 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Bu durumda yüzde 50’lik bir artış gerçekleşmiş olacak ve emeklilere yıl içinde toplam 12 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ORANSAL ÖDEME
Bayram ikramiyesi artışı yalnızca emeklileri değil, dul ve yetim aylığı alanları ile iş göremezlik ödeneği alan hak sahiplerini de kapsayacak. Bu ödemeler, alınan aylık oranına göre hesaplanıyor.
Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan bir hak sahibine mevcut sistemde 3 bin lira ödeme yapılıyor. İkramiyenin 5 bin liraya çıkması halinde bu tutar 3 bin 750 liraya, 5 bin 500 lira olması durumunda 4 bin 125 liraya, 6 bin lira olması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.
Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara şu an 2 bin lira ikramiye ödeniyor. Yeni senaryolara göre bu tutar 2 bin 500, 2 bin 750 ya da 3 bin liraya çıkabilecek. Yüzde 25 oranında aylık alan yetim çocukların mevcut 1.000 liralık ikramiyesi ise artış formülüne bağlı olarak 1.250, 1.375 veya 1.500 liraya yükselecek.
Birden fazla dosyadan aylık alanlara ise yalnızca oranı yüksek olan dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin hem kendi emekli aylığı hem de eşinden ölüm aylığı alan bir kişiye sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye verilecek.
İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Arefe günü ise 19 Mart Perşembe.
Bayram ikramiyelerinin 9-19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Özellikle 15-19 Mart aralığı öne çıkan ödeme takvimi olarak değerlendiriliyor.
Ancak kesin ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Eğer artışa ilişkin yasa düzenlemesi bu tarihe kadar tamamlanırsa hak sahipleri zamlı ikramiyelerini doğrudan alacak. Yasal sürecin gecikmesi halinde ise fark ödemesi daha sonra yapılacak.