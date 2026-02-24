Emekliye 58 Bin TL Yolunu Açan 3 Maaş Formülü Ortaya Çıktı

Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdüren yaklaşık 2.1 milyon kişi, çift maaş ve ek gelir imkanlarıyla öne çıkıyor. Türkiye genelinde 17 milyona yaklaşan emekli nüfus içinde yer alan bu kesim, hem kendi emekli maaşını hem de çalıştığı işten elde ettiği geliri alırken, bazı durumlarda eş maaşıyla birlikte toplam gelirini 58 bin lirayı aşan seviyelere taşıyor.
Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaş, birden fazla gelir kalemiyle bütçesini güçlendiriyor. Türkiye’de 2.1 milyon emekli hem maaşını alıp hem çalışırken, eşinden maaş alabilenlerin toplam geliri 58 bin 75 liraya ulaşıyor. Ek olarak verilen ikramiyeler ve banka promosyonları da önemli bir katkı sağlıyor
EMEKLİ ÇALIŞANIN AYLIĞI KESİLİR Mİ? KİMLER KAÇ AYLIK ALABİLİYOR?
Emekliler;
Özel sektörde hizmet akdiyle çalışabilir,
Kendi işini yapabilir,
Kamuda görev alabilir.
Özel sektörde çalışan emekliler için işveren tarafından Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) yatırılır. Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapan emeklilerden ise SGDP kesilmez.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri çalışmaya devam ederken emekli maaşlarını almaya devam eder. Yani hem iş yerinden maaş hem de SGK’dan emekli aylığı alınabilir.
Ancak emekli olduktan sonra memur olarak çalışılırsa emekli aylığı kesilir. Memuriyet sona erdiğinde aylık yeniden bağlanır.
Özel sektörde çalışan bir emekliye iş yeri en az 28.075 TL (net asgari ücret) öderken, SGK’dan da en az 20.000 TL emekli aylığı veriliyor. Böylece toplam gelir en az 48.075 TL oluyor.
EMEKLİYE EŞTEN MAAŞ ÖDENİR Mİ?
Sigortalı bir kişinin vefatı halinde, prim şartları uygunsa eşine ölüm aylığı bağlanır. Kadın veya erkek olması fark etmez.
Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması ya da emekli olup olmaması aylık bağlanmasını engellemez; ancak oranı değiştirir:
Çalışmayan veya emekli olmayan eş: Yüzde 75 oranında aylık alır (en az 15.000 TL).
Çalışan ya da emekli olan eş: Yüzde 50 oranında aylık alır (en az 10.000 TL).
EŞTEN AYLIK İÇİN NE KADAR PRİM GEREKİYOR?
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için:
En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, veya
SSK’lılar için borçlanmalar hariç en az 5 yıl sigortalılık ve toplam 900 gün prim şartı gerekiyor.
3 AYLIK ALANLARIN GELİRİ EN AZ NE KADAR OLUYOR?
Eşinden ölüm aylığı alan bir kişi emekli olursa iki aylığı birlikte alabilir.
Taban aylık düzenlemesine göre:
Kendi emekli aylığı: En az 20.000 TL
Eşten ölüm aylığı: En az 10.000 TL
Toplam: En az 30.000 TL
Bu kişi aynı zamanda özel sektörde çalışırsa:
28.075 TL net asgari ücret
20.000 TL kendi emekli aylığı
10.000 TL eşten ölüm aylığıToplam gelir en az 58.075 TL olur.
İKRAMİYE VE PROMOSYON HAKLARI NELER?
Emekliler ve hak sahibi yakınları yılda iki kez bayram ikramiyesi alır. Ancak ikramiye her dosya için ayrı ayrı değil, en yüksek ödemeye imkân veren tek dosya üzerinden ödenir.
Promosyonda ise iki maaş farklı bankalara yatırılırsa iki ayrı promosyon alınabilir.
İki maaş aynı bankadan alınırsa tek promosyon ödenir ve tutar, maaşların toplamına göre hesaplanır.