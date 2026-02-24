Emekliye 58 Bin TL Yolunu Açan 3 Maaş Formülü Ortaya Çıktı

İKRAMİYE VE PROMOSYON HAKLARI NELER?

Emekliler ve hak sahibi yakınları yılda iki kez bayram ikramiyesi alır. Ancak ikramiye her dosya için ayrı ayrı değil, en yüksek ödemeye imkân veren tek dosya üzerinden ödenir.

Promosyonda ise iki maaş farklı bankalara yatırılırsa iki ayrı promosyon alınabilir.

İki maaş aynı bankadan alınırsa tek promosyon ödenir ve tutar, maaşların toplamına göre hesaplanır.