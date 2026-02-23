TOKİ Osmaniye kura çekiliş listesi: 500 bin konut Osmaniye TOKİ kurasına gireceklerin isimleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de yapılacak kura çekiminin detayları belli oldu. Buna göre TOKİ Osmaniye kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde ise projede kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Osmaniye kura çekiliş listesine ilişkin tüm detaylar.