Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 23 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 23 Şubat Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 23 Şubat tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

1 /11 BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

2 /11 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Arnavutköy’den Sarıyer’e, Fatih’ten Silivri’ye kadar 20’yi aşkın ilçede bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle saatlik kesintiler uygulanacak. BEDAŞ ilçe ilçe güncel kesinti listesini açıkladı.

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

3 /11 BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT LİSTESİ İstanbul, Arnavutköy - İmrahor

Tarih: 23.02.2026 Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 saat Konum: Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye sokak Sebep: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı İstanbul, Arnavutköy - İmrahor Tarih: 23.02.2026 Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 saat Konum: Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye sokak Sebep: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı İstanbul, Arnavutköy - İslambey Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat Konum: İslambeY mahallesi Sebep: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı İstanbul, Arnavutköy - Adnan Menderes Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat Konum: Rüya, Yahya Kemal sokak / Fatih mahallesi: Akgün, Aladağ, Alıç, Hisartepe, Tansu, Yahya Kemal, İbrahim Hakkı sokak / Çilingir mahallesi: Şeydagül sokak Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı İstanbul, Arnavutköy - Hacimaşli / Başakşehir - Güvercintepe / Kayabaşı / Şamlar Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat Konum: Osmanlı, Sazlıbosna Yolu sokak / Başakşehir, Güvercintepe mahallesi: 1712., Ongün, İstiklal sokak / Kayabaşı mahallesi: 1718., Akalın, Akar, Birol, Duyal, Elmadağ Çıkmazı, Evren, Fatih Sultan Mehmet, Gündoğdu, Hançer, Hikmet, Kalamiş, Meydan, Mutlu Çıkmazı, Mutluhan, Sarp, Tutum, Yaprak, Çiçekli, İskele, İstiklal sokak / Şamlar mahallesi: 2828., 2829., 2831., 2836. Çıkmaz, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu sokak Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

4 /11 23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ İstanbul, Avcılar - Denizköşkler Tarih: 23.02.2026 Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat Konum: Yosun, Çukur sokak Sebep: Abone/Şube Bağlantısı İstanbul, Avcılar - Merkez Tarih: 23.02.2026 Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat Konum: Denizköşkler, Fatih sokak Sebep: Abone/Şube Bağlantısı





5 /11 23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat Konum: Mahmutbey mahallesi Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat Konum: 2655., Küçük Halkali sokak Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey Tarih: 23.02.2026 Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat Konum: 2634., 2638., 2639., Karaoğlanoğlu sokak Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey Tarih: 23.02.2026 Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat Konum: 2634., 2636., 2637. sokak Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması









6 /11 23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ İstanbul, Bahçelievler - Bahçelievler Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat Konum: Karikatürist Ramis, Talatpaşa sokak Sebep: Abone/Şube Bağlantısı



7 /11 23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ İstanbul, Başakşehir - Başakşehir Tarih: 23.02.2026 Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat Konum: Başakşehir mahallesi Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım



8 /11 23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İstanbul, Beşiktaş - Bebek / Etiler Tarih: 23.02.2026 Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat Konum: Ehram Yokuşu, Sakin, Özlemli sokak / Etiler mahallesi: Gülşen, Özengi sokak Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım İstanbul, Beşiktaş - Etiler Tarih: 23.02.2026 Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat Konum: Altınekin, Ergin, Özdeş sokak Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı





9 /11 23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ İstanbul, Beylikdüzü - Kavaklı / Yakuplu Merkez / Yakuplu Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat Konum: Kavaklı, Yakuplu Merkez, Yakuplu mahallesi Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması İstanbul, Beylikdüzü - Marmara Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat Konum: Marmara mahallesi Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması İstanbul, Beylikdüzü - Sahil Tarih: 23.02.2026 Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat Konum: Asmagül, Ayça, Cümbüş, Doktorlar, Hür, Çayırlı sokak Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı İstanbul, Beylikdüzü - Adnan Kahveci Tarih: 23.02.2026 Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat Konum: Avrupa sokak Sebep: Abone/Şube Bağlantısı İstanbul, Beylikdüzü - Dereağzı Tarih: 23.02.2026 Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat Konum: Gazel, Lider sokak Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım











10 /11 23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ İstanbul, Beyoğlu - Hacı Ahmet Tarih: 23.02.2026 Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 saat Konum: Ali Ağa, Atalay, Dalfes, Devşirmeler, Ebûriza Dergahi, Elmas Traş, Ermeydanı, Hacı Ahmet Karakolu, Hacı Zeynel, Kokoroz, Kurtoğlu, Kurtuluş Deresi, Mumcu Reşit, Notacı, Pir Hüsamettin, Safa Meydanı, Sahancı, Yeni Asır, Yeni Nesil sokak / Yenişehir mahallesi: Ali Ağa, Ferah, Safa Meydanı sokak Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması İstanbul, Beyoğlu - Camiikebirr Tarih: 23.02.2026 Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat Konum: Taşkızak Tersanesi sokak / Kadimehmet Efendi mahallesi: Akide, Araplik, Bahriye Hastanesi Arka, Donanma, Kasımpati, Yelpaze, Yelpaze Aralığı sokak / Kulaksız mahallesi: Donanma, Emin Çeşmesi, Seferikoz, Zindan Arkası sokak Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması



