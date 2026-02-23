Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 23 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 23 Şubat Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 23 Şubat tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy’den Sarıyer’e, Fatih’ten Silivri’ye kadar 20’yi aşkın ilçede bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle saatlik kesintiler uygulanacak. BEDAŞ ilçe ilçe güncel kesinti listesini açıkladı.
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT LİSTESİ
İstanbul, Arnavutköy - İmrahor
Tarih: 23.02.2026
Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 saat
Konum: Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye sokak
Sebep: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı
İstanbul, Arnavutköy - İslambey
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
Konum: İslambeY mahallesi
Sebep: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı
İstanbul, Arnavutköy - Adnan Menderes
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: Rüya, Yahya Kemal sokak / Fatih mahallesi: Akgün, Aladağ, Alıç, Hisartepe, Tansu, Yahya Kemal, İbrahim Hakkı sokak / Çilingir mahallesi: Şeydagül sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
İstanbul, Arnavutköy - Hacimaşli / Başakşehir - Güvercintepe / Kayabaşı / Şamlar
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Osmanlı, Sazlıbosna Yolu sokak / Başakşehir, Güvercintepe mahallesi: 1712., Ongün, İstiklal sokak / Kayabaşı mahallesi: 1718., Akalın, Akar, Birol, Duyal, Elmadağ Çıkmazı, Evren, Fatih Sultan Mehmet, Gündoğdu, Hançer, Hikmet, Kalamiş, Meydan, Mutlu Çıkmazı, Mutluhan, Sarp, Tutum, Yaprak, Çiçekli, İskele, İstiklal sokak / Şamlar mahallesi: 2828., 2829., 2831., 2836. Çıkmaz, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Avcılar - Denizköşkler
Tarih: 23.02.2026
Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat
Konum: Yosun, Çukur sokak
Sebep: Abone/Şube Bağlantısı
İstanbul, Avcılar - Merkez
Tarih: 23.02.2026
Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat
Konum: Denizköşkler, Fatih sokak
Sebep: Abone/Şube Bağlantısı
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: Mahmutbey mahallesi
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: 2655., Küçük Halkali sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey
Tarih: 23.02.2026
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: 2634., 2638., 2639., Karaoğlanoğlu sokak
Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması
İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey
Tarih: 23.02.2026
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: 2634., 2636., 2637. sokak
Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Bahçelievler - Bahçelievler
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
Konum: Karikatürist Ramis, Talatpaşa sokak
Sebep: Abone/Şube Bağlantısı
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Başakşehir - Başakşehir
Tarih: 23.02.2026
Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat
Konum: Başakşehir mahallesi
Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Beşiktaş - Bebek / Etiler
Tarih: 23.02.2026
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: Ehram Yokuşu, Sakin, Özlemli sokak / Etiler mahallesi: Gülşen, Özengi sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
İstanbul, Beşiktaş - Etiler
Tarih: 23.02.2026
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: Altınekin, Ergin, Özdeş sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Beylikdüzü - Kavaklı / Yakuplu Merkez / Yakuplu
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Kavaklı, Yakuplu Merkez, Yakuplu mahallesi
Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması
İstanbul, Beylikdüzü - Marmara
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Marmara mahallesi
Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması
İstanbul, Beylikdüzü - Sahil
Tarih: 23.02.2026
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: Asmagül, Ayça, Cümbüş, Doktorlar, Hür, Çayırlı sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
İstanbul, Beylikdüzü - Adnan Kahveci
Tarih: 23.02.2026
Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat
Konum: Avrupa sokak
Sebep: Abone/Şube Bağlantısı
İstanbul, Beylikdüzü - Dereağzı
Tarih: 23.02.2026
Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat
Konum: Gazel, Lider sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Beyoğlu - Hacı Ahmet
Tarih: 23.02.2026
Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 saat
Konum: Ali Ağa, Atalay, Dalfes, Devşirmeler, Ebûriza Dergahi, Elmas Traş, Ermeydanı, Hacı Ahmet Karakolu, Hacı Zeynel, Kokoroz, Kurtoğlu, Kurtuluş Deresi, Mumcu Reşit, Notacı, Pir Hüsamettin, Safa Meydanı, Sahancı, Yeni Asır, Yeni Nesil sokak / Yenişehir mahallesi: Ali Ağa, Ferah, Safa Meydanı sokak
Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması
İstanbul, Beyoğlu - Camiikebirr
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
Konum: Taşkızak Tersanesi sokak / Kadimehmet Efendi mahallesi: Akide, Araplik, Bahriye Hastanesi Arka, Donanma, Kasımpati, Yelpaze, Yelpaze Aralığı sokak / Kulaksız mahallesi: Donanma, Emin Çeşmesi, Seferikoz, Zindan Arkası sokak
Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Büyükçekmece - Hürriyet / Ulus
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: Atatürk 2, Aydınalp, Başak 2, Biruní, Daryol, Dede Efendi, Defne 1, Derman, Dokuzeyül, Dolunay, Doğramacı, Düğün, Dilaver, Dinç, Divitçi, Gül, Gülhanım, Hanımağa, Havuz, Kavak, Lale 3, Okul 2 Çıkmazı, Reçine, Soğanlık, Çakıltaşı, Çam, Çeşmeyolu, İstiklal sokak / Ulus mahallesi: Atatürk 2, Açelya, Bayrak, Beyazgül, Bozkır 1, Ceylan 4, Demirapl, Doğan, Doğanay, Ergun, Erguvan 3, Geyik, Hanımeli, Havuzaltı, Kaktüs, Karınca, Kelebek, Kismet, Kuzulu, Kömürcüler, Kültür, Leylek, Mani, Mehtap 1, Melek, Menekşe, Mengene, Meydanaltı, Mezarlıkaltı, Millet, Pembegül, Sarıgül, Serçe, Uğur 2, Vatan, Çatalca Yolu, Çiçek 2, Çigdem, Üçlüyol, İbrahimpaşa, İhsaniye, İkiz, İmar, İrfan, İstiklal sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
İstanbul, Büyükçekmece - Celialiye / Hürriyet / Türkoba
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Bağdat sokak / Hürriyet mahallesi: Hekimoğlu sokak / Türkoba mahallesi: Acar 2, Ahsen, Akar, Akdut, Akın 2, Aktuğ, Aktürk, Alaca 1, Alıç, Alper, Altın 2, Asalet, Asma 2, Atatürk 2, Azat, Baharyelı, Bahçelıçeşme, Bağlar 1, Canan 1, Cemre 2, Cesur, Dalgıç 1, Dalya, Damla 3, Defterdar, Demet 2, Desen, Devran 1, Değirmen Yolu, Dost 2, Doğanşah, Durgun, Dönemeç, Dilber 2, Dilek 3, Eroğlu, Eski Çatalca Yolu, Esinti, Ezel, Feri, Fırat Plastik, Kafkas, Kamelya 3, Kandil, Kaplıca, Kardeş 1, Kasırga, Kaza, Kerpic, Kevser, Kible, Kiraç, Kırsal, Kışla, Kurban, Köşk 1, Kübra, Kızır, Millet 4, Okul Yolu, Sazak, Vakit, Zeki Bora, Çam 3, Çayırlar sokak
Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Çatalca - Fatih
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
Konum: Marmara sokak
Sebep: Yatırım - Yeni TM Tesisi
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Esenler - Fevzi Çakmak
Tarih: 23.02.2026
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: 1136., 1137. sokak
Sebep: Abone/Şube Bağlantısı
İstanbul, Esenler - Davutpaşa
Tarih: 23.02.2026
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: 69. sokak
Sebep: Abone/Şube Bağlantısı
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Esenyurt - Akçaburgaz
Tarih: 23.02.2026
Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 saat
Konum: Akçaburgaz mahallesi
Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
İstanbul, Esenyurt - Zafer
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
Konum: 149., 150., 174., Adile Naşit sokak
Sebep: Abone/Şube Bağlantısı
İstanbul, Esenyurt - Akçaburgaz
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: 3137. sokak
Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması
İstanbul, Esenyurt - Akçaburgaz
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Akçaburgaz sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Eyüpsultan - Alibeykoy
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
Konum: Alibeykoy mahallesi
Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması
İstanbul, Eyüpsultan - Rami Yeni
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: Abdiağa, Ahmed Davudoğlu, Boşnak Hıdırbey, Boşnak Hüseyin, Havuzbaşı, Havuzbaşı Çeşme, Mazharbey, Numan Efendi, Palabiyik, Paşa Baba, Reşadiye, Rüstem Çıkmazı, Yeşil, Zülfikar, İmam Rüstem sokak / Gaziosmanpaşa, Merkez mahallesi: Halitpaşa sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
İstanbul, Eyüpsultan - Göktürk Merkez
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: 1. Ayazma, 1. Canan, 1. Dilek, 1. Eray, 1. Şebnem, 2. Çayır, 2. Şen, Alancık, Bentler, Hayat, Mis, Panayır Çayırı, Rabia, Soydan, Süvari, Tan, Tülay, Yücel, Çeşmebaşı sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
İstanbul, Eyüpsultan - Alibeykoy
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: Uludağ sokak / Çırçır mahallesi: Ahmet Ayık, Aylin, Doruk, Fevzi Şeker, Güngören, Kestane, Uludağ, Çitlembik sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
İstanbul, Eyüpsultan - Çırçır
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: Doruk, Güngören, Kestane, Öncü sokak / Gaziosmanpaşa, Merkez mahallesi: 840. sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
İstanbul, Eyüpsultan - Göktürk Merkez
Tarih: 23.02.2026
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: 1. Ata, 2. Kartal, Telekom, İstanbul sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
İstanbul, Eyüpsultan - Mimar Sinan / Sarıyer - Ayazağa
Tarih: 23.02.2026
Saat: 01:00 - 04:00 - Süre: 3 saat
Konum: Cendere Yolu sokak / Sarıyer, Ayazağa mahallesi: 121., Dereboyu 1, Kemerburgaz, Çakirlar sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul, Fatih - Mevlanakapi
Tarih: 23.02.2026
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat
Konum: Arma, Karanfilli Çavuş, Onbaşı, Selamağası, Topkapı Karakolu, İskenderağa Camii sokak / Şehremini mahallesi: Arma, Büyük Saray Meydanı, Erengli Camii, Karanfilli Çavuş, Küçük Saray Meydanı, Turgut Özal Millet, Yunus Emre, İskender Bostanı, İskenderağa Camii sokak
Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması
İstanbul, Fatih - Molla Gürani
Tarih: 23.02.2026
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: Sigortacı sokak / Mimar Hayrettin mahallesi: Neviye sokak / Topkapı mahallesi: Aydın, Bâyezidağa Fırını, Bâyezidağa Yağhane, Dullar Çıkmazı, Emin Molla, Hallaç Hasan, Hallaç Hasan Aralığı, Hoşgörü, Kalayci Ali, Karatay, Kaynata, Kuyulu Çıkmazı, Muhallebici Hasan, Paşa Meydanı, Paşa Odaları, Rüzgar, Sulukule, Topkapı, Topkapı Bostanı, Turgut Özal Millet, İzmirlı Niyazi, İzmirlı Niyazi Çıkmazı sokak
Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
İstanbul, Fatih - Cibali
Tarih: 23.02.2026
Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat
Konum: Hasan Baba, Haydar İmareti, Kıyak, Küçük Mektepli, Nevşehirli İbrahimpaşa sokak / Muhsine Hatun mahallesi: Batumlu sokak / Zeyrek mahallesi: Hasan Baba, Parmaklik, Parmaklik Aralığı sokak
Sebep: Abone/Şube Bağlantısı