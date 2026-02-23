Yeni Şafak
Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 23 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ 23 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Tuğba Güner
23/02/2026, Pazartesi
23/02/2026, Pazartesi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 23 Şubat Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 23 Şubat Pazartesi İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 23 Şubat tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ


Arnavutköy’den Sarıyer’e, Fatih’ten Silivri’ye kadar 20’yi aşkın ilçede bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle saatlik kesintiler uygulanacak. BEDAŞ ilçe ilçe güncel kesinti listesini açıkladı.


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT LİSTESİ

İstanbul, Arnavutköy - İmrahor


Tarih: 23.02.2026

Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 saat

Konum: Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye sokak

Sebep: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı

İstanbul, Arnavutköy - İmrahor

Tarih: 23.02.2026

Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 saat

Konum: Abdullah Gül, Acaralp, Akyazı, Altındağ, Asır, Aykız, Babür, Barbaros, Betülay, Cebrail, Dekor, Demre, Gökberk, Gökdoğan, Kabataş, Kınalıbağ, Mahya, Maraş, Melodi, Nazire, Patika, Sanayi, Sevban Mehmet, Tarık, Tersane, Tutumlu, Ulubay, Çankaya, Özgüven, Öztoprak, İzzet, Şefaatli, Şenyiğit, Şükriye sokak

Sebep: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı

İstanbul, Arnavutköy - İslambey

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat

Konum: İslambeY mahallesi

Sebep: Yatırım - Yeni Kablo Bağlantısı

İstanbul, Arnavutköy - Adnan Menderes

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: Rüya, Yahya Kemal sokak / Fatih mahallesi: Akgün, Aladağ, Alıç, Hisartepe, Tansu, Yahya Kemal, İbrahim Hakkı sokak / Çilingir mahallesi: Şeydagül sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

İstanbul, Arnavutköy - Hacimaşli / Başakşehir - Güvercintepe / Kayabaşı / Şamlar

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

Konum: Osmanlı, Sazlıbosna Yolu sokak / Başakşehir, Güvercintepe mahallesi: 1712., Ongün, İstiklal sokak / Kayabaşı mahallesi: 1718., Akalın, Akar, Birol, Duyal, Elmadağ Çıkmazı, Evren, Fatih Sultan Mehmet, Gündoğdu, Hançer, Hikmet, Kalamiş, Meydan, Mutlu Çıkmazı, Mutluhan, Sarp, Tutum, Yaprak, Çiçekli, İskele, İstiklal sokak / Şamlar mahallesi: 2828., 2829., 2831., 2836. Çıkmaz, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı


BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Avcılar - Denizköşkler

Tarih: 23.02.2026

Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat

Konum: Yosun, Çukur sokak

Sebep: Abone/Şube Bağlantısı

İstanbul, Avcılar - Merkez

Tarih: 23.02.2026

Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat

Konum: Denizköşkler, Fatih sokak

Sebep: Abone/Şube Bağlantısı



23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: Mahmutbey mahallesi

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: 2655., Küçük Halkali sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey

Tarih: 23.02.2026

Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

Konum: 2634., 2638., 2639., Karaoğlanoğlu sokak

Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması

İstanbul, Bağcılar - Mahmutbey

Tarih: 23.02.2026

Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

Konum: 2634., 2636., 2637. sokak

Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması





23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Bahçelievler - Bahçelievler

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat

Konum: Karikatürist Ramis, Talatpaşa sokak

Sebep: Abone/Şube Bağlantısı


23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Başakşehir - Başakşehir

Tarih: 23.02.2026

Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat

Konum: Başakşehir mahallesi

Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım


23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Beşiktaş - Bebek / Etiler

Tarih: 23.02.2026

Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

Konum: Ehram Yokuşu, Sakin, Özlemli sokak / Etiler mahallesi: Gülşen, Özengi sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

İstanbul, Beşiktaş - Etiler

Tarih: 23.02.2026

Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

Konum: Altınekin, Ergin, Özdeş sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı



23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Beylikdüzü - Kavaklı / Yakuplu Merkez / Yakuplu

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

Konum: Kavaklı, Yakuplu Merkez, Yakuplu mahallesi

Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması

İstanbul, Beylikdüzü - Marmara

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

Konum: Marmara mahallesi

Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması

İstanbul, Beylikdüzü - Sahil

Tarih: 23.02.2026

Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

Konum: Asmagül, Ayça, Cümbüş, Doktorlar, Hür, Çayırlı sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

İstanbul, Beylikdüzü - Adnan Kahveci

Tarih: 23.02.2026

Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat

Konum: Avrupa sokak

Sebep: Abone/Şube Bağlantısı

İstanbul, Beylikdüzü - Dereağzı

Tarih: 23.02.2026

Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat

Konum: Gazel, Lider sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım






23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Beyoğlu - Hacı Ahmet

Tarih: 23.02.2026

Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 saat

Konum: Ali Ağa, Atalay, Dalfes, Devşirmeler, Ebûriza Dergahi, Elmas Traş, Ermeydanı, Hacı Ahmet Karakolu, Hacı Zeynel, Kokoroz, Kurtoğlu, Kurtuluş Deresi, Mumcu Reşit, Notacı, Pir Hüsamettin, Safa Meydanı, Sahancı, Yeni Asır, Yeni Nesil sokak / Yenişehir mahallesi: Ali Ağa, Ferah, Safa Meydanı sokak

Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması

İstanbul, Beyoğlu - Camiikebirr

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat

Konum: Taşkızak Tersanesi sokak / Kadimehmet Efendi mahallesi: Akide, Araplik, Bahriye Hastanesi Arka, Donanma, Kasımpati, Yelpaze, Yelpaze Aralığı sokak / Kulaksız mahallesi: Donanma, Emin Çeşmesi, Seferikoz, Zindan Arkası sokak

Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması



23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Büyükçekmece - Hürriyet / Ulus

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: Atatürk 2, Aydınalp, Başak 2, Biruní, Daryol, Dede Efendi, Defne 1, Derman, Dokuzeyül, Dolunay, Doğramacı, Düğün, Dilaver, Dinç, Divitçi, Gül, Gülhanım, Hanımağa, Havuz, Kavak, Lale 3, Okul 2 Çıkmazı, Reçine, Soğanlık, Çakıltaşı, Çam, Çeşmeyolu, İstiklal sokak / Ulus mahallesi: Atatürk 2, Açelya, Bayrak, Beyazgül, Bozkır 1, Ceylan 4, Demirapl, Doğan, Doğanay, Ergun, Erguvan 3, Geyik, Hanımeli, Havuzaltı, Kaktüs, Karınca, Kelebek, Kismet, Kuzulu, Kömürcüler, Kültür, Leylek, Mani, Mehtap 1, Melek, Menekşe, Mengene, Meydanaltı, Mezarlıkaltı, Millet, Pembegül, Sarıgül, Serçe, Uğur 2, Vatan, Çatalca Yolu, Çiçek 2, Çigdem, Üçlüyol, İbrahimpaşa, İhsaniye, İkiz, İmar, İrfan, İstiklal sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

İstanbul, Büyükçekmece - Celialiye / Hürriyet / Türkoba

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

Konum: Bağdat sokak / Hürriyet mahallesi: Hekimoğlu sokak / Türkoba mahallesi: Acar 2, Ahsen, Akar, Akdut, Akın 2, Aktuğ, Aktürk, Alaca 1, Alıç, Alper, Altın 2, Asalet, Asma 2, Atatürk 2, Azat, Baharyelı, Bahçelıçeşme, Bağlar 1, Canan 1, Cemre 2, Cesur, Dalgıç 1, Dalya, Damla 3, Defterdar, Demet 2, Desen, Devran 1, Değirmen Yolu, Dost 2, Doğanşah, Durgun, Dönemeç, Dilber 2, Dilek 3, Eroğlu, Eski Çatalca Yolu, Esinti, Ezel, Feri, Fırat Plastik, Kafkas, Kamelya 3, Kandil, Kaplıca, Kardeş 1, Kasırga, Kaza, Kerpic, Kevser, Kible, Kiraç, Kırsal, Kışla, Kurban, Köşk 1, Kübra, Kızır, Millet 4, Okul Yolu, Sazak, Vakit, Zeki Bora, Çam 3, Çayırlar sokak

Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması

İstanbul, Büyükçekmece - Hürriyet / Ulus

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: Atatürk 2, Aydınalp, Başak 2, Biruní, Daryol, Dede Efendi, Defne 1, Derman, Dokuzeyül, Dolunay, Doğramacı, Düğün, Dilaver, Dinç, Divitçi, Gül, Gülhanım, Hanımağa, Havuz, Kavak, Lale 3, Okul 2 Çıkmazı, Reçine, Soğanlık, Çakıltaşı, Çam, Çeşmeyolu, İstiklal sokak / Ulus mahallesi: Atatürk 2, Açelya, Bayrak, Beyazgül, Bozkır 1, Ceylan 4, Demirapl, Doğan, Doğanay, Ergun, Erguvan 3, Geyik, Hanımeli, Havuzaltı, Kaktüs, Karınca, Kelebek, Kismet, Kuzulu, Kömürcüler, Kültür, Leylek, Mani, Mehtap 1, Melek, Menekşe, Mengene, Meydanaltı, Mezarlıkaltı, Millet, Pembegül, Sarıgül, Serçe, Uğur 2, Vatan, Çatalca Yolu, Çiçek 2, Çigdem, Üçlüyol, İbrahimpaşa, İhsaniye, İkiz, İmar, İrfan, İstiklal sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı


23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ


İstanbul, Çatalca - Fatih

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika

Konum: Marmara sokak

Sebep: Yatırım - Yeni TM Tesisi


23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ


İstanbul, Esenler - Fevzi Çakmak

Tarih: 23.02.2026

Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

Konum: 1136., 1137. sokak

Sebep: Abone/Şube Bağlantısı

İstanbul, Esenler - Davutpaşa

Tarih: 23.02.2026

Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

Konum: 69. sokak

Sebep: Abone/Şube Bağlantısı


23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ


İstanbul, Esenyurt - Akçaburgaz

Tarih: 23.02.2026

Saat: 12:00 - 15:00 - Süre: 3 saat

Konum: Akçaburgaz mahallesi

Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

İstanbul, Esenyurt - Zafer

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat

Konum: 149., 150., 174., Adile Naşit sokak

Sebep: Abone/Şube Bağlantısı

İstanbul, Esenyurt - Akçaburgaz

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

Konum: 3137. sokak

Sebep: Yatırım - SCADA/OSOS Çalışması

İstanbul, Esenyurt - Akçaburgaz

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

Konum: Akçaburgaz sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı


23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ


İstanbul, Eyüpsultan - Alibeykoy

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika

Konum: Alibeykoy mahallesi

Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması

İstanbul, Eyüpsultan - Rami Yeni

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: Abdiağa, Ahmed Davudoğlu, Boşnak Hıdırbey, Boşnak Hüseyin, Havuzbaşı, Havuzbaşı Çeşme, Mazharbey, Numan Efendi, Palabiyik, Paşa Baba, Reşadiye, Rüstem Çıkmazı, Yeşil, Zülfikar, İmam Rüstem sokak / Gaziosmanpaşa, Merkez mahallesi: Halitpaşa sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

İstanbul, Eyüpsultan - Göktürk Merkez

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: 1. Ayazma, 1. Canan, 1. Dilek, 1. Eray, 1. Şebnem, 2. Çayır, 2. Şen, Alancık, Bentler, Hayat, Mis, Panayır Çayırı, Rabia, Soydan, Süvari, Tan, Tülay, Yücel, Çeşmebaşı sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

İstanbul, Eyüpsultan - Alibeykoy

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: Uludağ sokak / Çırçır mahallesi: Ahmet Ayık, Aylin, Doruk, Fevzi Şeker, Güngören, Kestane, Uludağ, Çitlembik sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

İstanbul, Eyüpsultan - Çırçır

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: Doruk, Güngören, Kestane, Öncü sokak / Gaziosmanpaşa, Merkez mahallesi: 840. sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

İstanbul, Eyüpsultan - Göktürk Merkez

Tarih: 23.02.2026

Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

Konum: 1. Ata, 2. Kartal, Telekom, İstanbul sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

İstanbul, Eyüpsultan - Mimar Sinan / Sarıyer - Ayazağa

Tarih: 23.02.2026

Saat: 01:00 - 04:00 - Süre: 3 saat

Konum: Cendere Yolu sokak / Sarıyer, Ayazağa mahallesi: 121., Dereboyu 1, Kemerburgaz, Çakirlar sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım


23 ŞUBAT 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul, Fatih - Mevlanakapi

Tarih: 23.02.2026

Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat

Konum: Arma, Karanfilli Çavuş, Onbaşı, Selamağası, Topkapı Karakolu, İskenderağa Camii sokak / Şehremini mahallesi: Arma, Büyük Saray Meydanı, Erengli Camii, Karanfilli Çavuş, Küçük Saray Meydanı, Turgut Özal Millet, Yunus Emre, İskender Bostanı, İskenderağa Camii sokak

Sebep: Yatırım - Dönüşüm Çalışması

İstanbul, Fatih - Molla Gürani

Tarih: 23.02.2026

Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

Konum: Sigortacı sokak / Mimar Hayrettin mahallesi: Neviye sokak / Topkapı mahallesi: Aydın, Bâyezidağa Fırını, Bâyezidağa Yağhane, Dullar Çıkmazı, Emin Molla, Hallaç Hasan, Hallaç Hasan Aralığı, Hoşgörü, Kalayci Ali, Karatay, Kaynata, Kuyulu Çıkmazı, Muhallebici Hasan, Paşa Meydanı, Paşa Odaları, Rüzgar, Sulukule, Topkapı, Topkapı Bostanı, Turgut Özal Millet, İzmirlı Niyazi, İzmirlı Niyazi Çıkmazı sokak

Sebep: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

İstanbul, Fatih - Cibali

Tarih: 23.02.2026

Saat: 07:00 - 15:00 - Süre: 8 saat

Konum: Hasan Baba, Haydar İmareti, Kıyak, Küçük Mektepli, Nevşehirli İbrahimpaşa sokak / Muhsine Hatun mahallesi: Batumlu sokak / Zeyrek mahallesi: Hasan Baba, Parmaklik, Parmaklik Aralığı sokak

Sebep: Abone/Şube Bağlantısı


















