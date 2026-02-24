Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Yayın detayları belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçları 24 Şubat akşamı futbol gündeminin merkezine oturuyor. Inter, Atletico Madrid ve Avrupa’nın önemli kulüpleri son 16 bileti için sahaya çıkarken, maç saatleri ve yayın bilgileri de netleşti. Hangi karşılaşma saat kaçta, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve tüm detaylar.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçları 24 Şubat akşamı oynanacak karşılaşmalarla start alıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna yükselecek ilk dört ekip bugün belli olacak. Rövanş mücadeleleri yarın akşam tamamlanacak ve kalan dört takım da netleşecek.

2 /6 Inter ve Atletico Madrid sahaya çıkıyor

Gecenin dikkat çeken eşleşmelerinden birinde İtalya temsilcisi Inter, ilk maçta 3-1 kaybettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt’i sahasında ağırlayacak. Bir diğer kritik mücadelede ise İspanya’nın köklü kulübü Atletico Madrid, deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Club Brugge ile Madrid’de karşı karşıya gelecek. Her iki mücadele de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda tur biletini belirleyecek.

3 /6 Gençlik Ligi ve diğer karşılaşmalar

Şampiyonlar Ligi heyecanının yanı sıra UEFA Gençlik Ligi’nde de önemli maçlar oynanacak. Inter ile Real Betis genç takımları saat 16.00’da karşılaşırken, Frankfurt ile Sporting Lisbon saat 18.00’de sahne alacak. Azerbaycan Premier Ligi’nde Qabala ile Turan saat 14.00’te kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan Pro Lig’de ise Al Taawon ile Al Hilal mücadelesi saat 22.00’de başlayacak.

24 Şubat maç programı

14.00 – Qabala – Turan (Azerbaycan Premier Ligi)

16.00 – Inter – Real Betis (UEFA Gençlik Ligi)

18.00 – Frankfurt – Sporting Lisbon (UEFA Gençlik Ligi)

20.45 – Atletico Madrid – Club Brugge (UEFA Şampiyonlar Ligi)

22.00 – Al Taawon – Al Hilal (Suudi Arabistan Pro Lig)

23.00 – Inter – Bodo/Glimt (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23.00 – Bayer Leverkusen – Olympiakos (UEFA Şampiyonlar Ligi)

23.00 – Newcastle – Karabağ (UEFA Şampiyonlar Ligi)

5 /6 Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Türkiye’de TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanıyor. Platforma aylık 99 TL abonelikle erişim sağlanabiliyor. Üyelik işlemini tamamlayan kullanıcılar, Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını da takip edebiliyor.