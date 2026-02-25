Samsunlu sanatçı Celal Karatüre, “Kabe’de Hacılar” ilahisiyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükseldi. Karatüre, ilahi türünde Billboard zirvesine çıkan ilk Türk sanatçı oldu. Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisini söyleyen Celal Karatüre kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte Celal Karatüre hakkında merak edilen bilgiler.
İlahi türündeki eseriyle Billboard listelerinde 1 numaraya yükselen Celal Karatüre, bu alanda dünya tarihinde zirveye çıkan ilk Türk sanatçı oldu.
CELAL KARATÜRE KİMDİR?
Celal Karatüre, günümüzün en dikkat çekici ilahi sanatçılarından biri olarak öne çıkıyor. Samsun'un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile özdeşleşmiş olan Karatüre, müzik kariyerinde özellikle Roman kültürünün samimiyetini eserlerine taşımaktadır. Roman kökenli bir aileden gelen sanatçı, köklerinden aldığı müzikal mirası kendine has yorumuyla birleştirerek dinleyicilerine sunuyor.
"KABEDE HACILAR" İLAHİSİYLE DÜNYAYA ULAŞTI
Seslendirdiği "Kabede Hacılar" ilahisiyle geniş bir kitleye ulaşan Karatüre, bu alanda uluslararası bir başarıya da imza atmıştır. Billboard listelerinde 1 numaraya yükselerek, ilahi türünde dünya çapında zirveye çıkan ilk Türk sanatçı olma unvanını kazanmıştır.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gündem olan “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisine destek verdi; Samsunlu Celal Karatüre’ye tebrik mesajı iletti.
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandıran “Kabe’de hacılar hu der Allah” ilahisine değindi Samsunlu Celal Karatüre'ye destek mesajı verdi. Erdoğan’ın sözleri salonda ayakta alkışlandı.
“İLAHİLERLE TEK YÜREK OLUYORUZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin dolduğunu ve gençlerin artan oranda camilere yöneldiğini ifade ederek, son dönemde ülke genelinde ilahilere olan ilginin arttığını söyledi.
“Kabe’de hacılar hu der Allah… Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum” dedi.
İLAHİ TÜRÜNDE TARİHİ BAŞARI
Manevi teması ve yorumuyla dikkat çeken eser, kısa sürede dijital platformlarda yüksek dinlenme rakamlarına ulaştı. Karatüre'nin Billboard listelerinde zirveye yerleşmesi, hem Türkiye'de hem de uluslararası müzik çevrelerinde yankı uyandırdı.
Celal Karatüre’nin Billboard listelerinde 1 numaraya yerleşmesi, Türkiye’de ve uluslararası müzik çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Başarı, ilahi türünde dünya müzik listelerinde elde edilen önemli sonuçlar arasında gösterildi.