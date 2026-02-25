AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde sosyal medyada geniş yankı uyandıran “Kabe’de hacılar hu der Allah” ilahisine değindi Samsunlu Celal Karatüre'ye destek mesajı verdi. Erdoğan’ın sözleri salonda ayakta alkışlandı.





“İLAHİLERLE TEK YÜREK OLUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin dolduğunu ve gençlerin artan oranda camilere yöneldiğini ifade ederek, son dönemde ülke genelinde ilahilere olan ilginin arttığını söyledi.

“Kabe’de hacılar hu der Allah… Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum” dedi.











