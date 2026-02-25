Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul iftar vakti ne zaman? 25 Şubat Diyanet İstanbul iftar vakti

2026 Ramazan ayı sürerken İstanbul imsakiyesi milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2026 Ramazan takvimine göre 25 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da imsak vakti 06.13, iftar saati ise 18.56 olarak belirlendi. Megakentte yaşayanlar sahur ve akşam ezanı saatlerini resmi veriler üzerinden kontrol ediyor.

25 şubat İstanbul imsak ve iftar vakti

Ramazan’ın yedinci gününe denk gelen 25 Şubat 2026’da İstanbul’da sabah ezanı (imsak) 06.13’te okunacak. Aynı gün akşam ezanı ise 18.56’da duyulacak ve oruçlar bu saatte açılacak. Diyanet’in paylaştığı İstanbul imsakiye 2026 verileri, tüm ilçeler için ortak vakit çizelgesini içeriyor.

İstanbul’da gün gün değişen sahur ve akşam ezanı saatleri

Ramazan ayı boyunca İstanbul’da imsak vakti her gün birkaç dakika erkene gelirken, iftar saati ise kademeli olarak ileriye kayıyor. 19 Şubat 2026’da imsak 06.22, iftar 18.49 iken; 1 Mart 2026’da imsak 06.08’e, iftar ise 19.01’e ulaşıyor. Mart ayının ortalarına doğru sahur vakti 05.45’e kadar gerilerken, akşam ezanı 19.17–19.21 aralığına yükseliyor.

Diyanet 2026 İstanbul imsakiye takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 İstanbul Ramazan imsakiyesi; imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitlerini tarih tarih sıralıyor. 19 Şubat–19 Mart 2026 tarihlerini kapsayan tabloda, İstanbul’daki tüm ilçeler için geçerli resmi saatler yer alıyor. Vatandaşlar “İstanbul’da iftar saat kaçta?” ve “Sahur ne zaman?” sorularına bu takvim üzerinden yanıt buluyor.

Ramazan ayı boyunca İstanbul iftar vakti ve sahur saati bilgileri, Diyanet’in resmi verilerine göre günlük olarak güncellenmeye devam edecek.

19 Şubat 2026: İmsak 06:22 – Sabah 07:47 – Öğle 13:23 – İkindi 16:20 – Akşam 18:49 – Yatsı 20:09

20 Şubat 2026: İmsak 06:20 – Sabah 07:45 – Öğle 13:23 – İkindi 16:21 – Akşam 18:51 – Yatsı 20:10

21 Şubat 2026: İmsak 06:19 – Sabah 07:44 – Öğle 13:23 – İkindi 16:21 – Akşam 18:52 – Yatsı 20:11

22 Şubat 2026: İmsak 06:18 – Sabah 07:42 – Öğle 13:23 – İkindi 16:22 – Akşam 18:53 – Yatsı 20:12

23 Şubat 2026: İmsak 06:16 – Sabah 07:41 – Öğle 13:22 – İkindi 16:23 – Akşam 18:54 – Yatsı 20:13

24 Şubat 2026: İmsak 06:15 – Sabah 07:39 – Öğle 13:22 – İkindi 16:24 – Akşam 18:55 – Yatsı 20:15

25 Şubat 2026: İmsak 06:13 – Sabah 07:38 – Öğle 13:22 – İkindi 16:25 – Akşam 18:56 – Yatsı 20:16

26 Şubat 2026: İmsak 06:12 – Sabah 07:36 – Öğle 13:22 – İkindi 16:26 – Akşam 18:58 – Yatsı 20:17

27 Şubat 2026: İmsak 06:11 – Sabah 07:35 – Öğle 13:22 – İkindi 16:26 – Akşam 18:59 – Yatsı 20:18

28 Şubat 2026: İmsak 06:09 – Sabah 07:33 – Öğle 13:22 – İkindi 16:27 – Akşam 19:00 – Yatsı 20:19

1 Mart 2026: İmsak 06:08 – Sabah 07:32 – Öğle 13:22 – İkindi 16:28 – Akşam 19:01 – Yatsı 20:20

2 Mart 2026: İmsak 06:06 – Sabah 07:30 – Öğle 13:21 – İkindi 16:29 – Akşam 19:02 – Yatsı 20:21

3 Mart 2026: İmsak 06:05 – Sabah 07:29 – Öğle 13:21 – İkindi 16:30 – Akşam 19:03 – Yatsı 20:22

4 Mart 2026: İmsak 06:03 – Sabah 07:27 – Öğle 13:21 – İkindi 16:30 – Akşam 19:05 – Yatsı 20:24

5 Mart 2026: İmsak 06:01 – Sabah 07:26 – Öğle 13:21 – İkindi 16:31 – Akşam 19:06 – Yatsı 20:25

6 Mart 2026: İmsak 06:00 – Sabah 07:24 – Öğle 13:20 – İkindi 16:32 – Akşam 19:07 – Yatsı 20:26

7 Mart 2026: İmsak 05:58 – Sabah 07:23 – Öğle 13:20 – İkindi 16:32 – Akşam 19:08 – Yatsı 20:27

8 Mart 2026: İmsak 05:57 – Sabah 07:21 – Öğle 13:20 – İkindi 16:33 – Akşam 19:09 – Yatsı 20:28

9 Mart 2026: İmsak 05:55 – Sabah 07:19 – Öğle 13:20 – İkindi 16:34 – Akşam 19:10 – Yatsı 20:29

10 Mart 2026: İmsak 05:53 – Sabah 07:18 – Öğle 13:19 – İkindi 16:34 – Akşam 19:11 – Yatsı 20:30

11 Mart 2026: İmsak 05:52 – Sabah 07:16 – Öğle 13:19 – İkindi 16:35 – Akşam 19:12 – Yatsı 20:31

12 Mart 2026: İmsak 05:50 – Sabah 07:14 – Öğle 13:19 – İkindi 16:36 – Akşam 19:14 – Yatsı 20:33

13 Mart 2026: İmsak 05:48 – Sabah 07:13 – Öğle 13:19 – İkindi 16:36 – Akşam 19:15 – Yatsı 20:34

14 Mart 2026: İmsak 05:47 – Sabah 07:11 – Öğle 13:18 – İkindi 16:37 – Akşam 19:16 – Yatsı 20:35

15 Mart 2026: İmsak 05:45 – Sabah 07:09 – Öğle 13:18 – İkindi 16:38 – Akşam 19:17 – Yatsı 20:36

16 Mart 2026: İmsak 05:43 – Sabah 07:08 – Öğle 13:18 – İkindi 16:38 – Akşam 19:18 – Yatsı 20:37

17 Mart 2026: İmsak 05:41 – Sabah 07:06 – Öğle 13:18 – İkindi 16:39 – Akşam 19:19 – Yatsı 20:38

18 Mart 2026: İmsak 05:40 – Sabah 07:04 – Öğle 13:17 – İkindi 16:39 – Akşam 19:20 – Yatsı 20:40