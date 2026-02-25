Yeni Şafak
İstanbul’da fırtına hangi ilçelerde etkili olacak? Valilik’ten kritik uyarı geldi

İstanbul Valiliği akşam saatlerinden itibaren kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. Kentte mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği'nden ise fırtına uyarısı geldi. İşte fırtınadan etkilenecek ilçeler.

İstanbul Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir. Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman *kuvvetli* (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

