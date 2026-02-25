TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan, Manisa Şehzadeler İlçesi’nde inşa ettirilmekte olan 2+1 nitelikli 1172 adet konut ve 3+1 nitelikli 208 adet konut için, daha önce kura ile belirlenen 1336 hak sahibine yönelik konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Manisa Şehzadeler sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası çerçevesinde Manisa Şehzadeler İlçesi’nde inşa ettirilmekte olan, 2+1 ve 3+1 nitelikli konutlar için konut belirleme kurası çekildi. Kura ile konutları belirlenen hak sahipleri 09 Mart - 17 Nisan 2026 tarihleri arasında, Halk Bankası Manisa, Manisa Mesir ve Manisa Sanayi Sitesi Şubeleri’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. İşte, TOKİ Manisa Şehzadeler sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.