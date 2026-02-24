Yeni Şafak
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 MEB takvimi

19:3124/02/2026, Salı
AÖL 2. dönem sınav takvimi
AÖL 2. dönem sınav takvimi

AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınav takvimi duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yazılı sınavları mart ayında yapılacak. e-Sınav uygulaması ise daha geniş bir takvimde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri mart ayı başında erişime açılacak, sonuçlar ise nisan sonunda ilan edilecek.

AÖL 2. dönem sınav tarihleri, 2026 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleştirildi. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından mart ayında yapılacak yüz yüze sınavlara katılacak. e-Sınav tercih eden adaylar ise belirlenen tarihler arasında sınav merkezlerinde oturumlara girecek.

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde okullarda gerçekleştirilecek. Basılı evrakla uygulanacak sınavlar üç oturum halinde yapılacak.

e-Sınav sistemini tercih eden öğrenciler için süreç 6 Mart 2026’da başlayacak ve 13 Nisan 2026’ya kadar devam edecek. Bu sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı e-Sınav merkezlerinde randevu sistemiyle düzenlenecek.

Oturum saatleri ve sınav düzeni

AÖL 2. dönem sınav programına göre;

Birinci oturum 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da,

İkinci oturum aynı gün saat 14.00’te,

Üçüncü oturum ise 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Öğrenciler, sınav günlerinde kimlik belgeleri ve giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarında hazır bulunacak.

Sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

Açık Öğretim Kurumları sınav giriş belgeleri 9 Mart 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr adresinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr üzerinden belgelerini alabilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını yine resmi internet adresleri üzerinden öğrenebilecek.

