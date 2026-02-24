Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle sık sık değişiyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel petrol piyasalarını hareketlendirdi. Türkiye'nin ithal ettiği Brent petrolde yaşanan artışın ardından motorin fiyatlarına 2 lira 41 kuruş zam yapıldı. İşte, 24 Şubat 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları.
Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin savaş boyutuna geçip geçmeyeceği belirsizliğini korurken, petrol fiyatları artış yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ikinci gününe 71,80 dolar seviyesinde başladı. Fiyatlarda yaşanan yükseliş akaryakıt tabelalarını değiştirdi. Motorinin litre fiyatına 24 Şubat 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 2 lira 40 kuruş zam geldi. İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 57.19 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 60.30 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 57.04 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 60.15 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.69 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Ankara'da benzin litre fiyatı: 58.12 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 61.41 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İzmir’de benzin litre fiyatı: 58.39 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 61.69 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.