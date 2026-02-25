TOKİ Hatay sosyal konut kura çekilişi sonuçları merak ediliyor. TOKİ tarafından başvurusu toplanan Hatay Defne 200/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 218 adet konutun hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Hatay Defne 4. Bölge 3. Etap konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından
250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Hatay Defne 200/250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Hatay İli Defne İlçesi 4. Bölge 3. Etap 760 Konut Projesi’nde inşa ettirilen 218 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte Hatay Defne TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi.