Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 24 Şubat Salı maç programı

Futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken, Inter sahasında Bodo Glimt ile karşılaşacak. Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Club Brugge deplasmanda güçlü rakibi Atletico Madrid’i ağırlayacak. Newcastle ise Karabağ karşısında avantaj arayacak. UEFA Gençlik Ligi’nde de Frankfurt - Sporting Lisbon karşı karşıya gelecek. İşte 24 Şubat Salı gününün öne çıkan maç programı.
Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere, UEFA Gençlik Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Şubat Salı bugün oynanacak maçlar.
Bugün kimin maçı var?
16:00 Inter - Real Betis UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:00 Frankfurt - Sporting Lisbon UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
20:45 Atletico Madrid - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Al Taawon - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
23:00 Inter - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Bayer Leverkusen - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
23:00 Newcastle - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2