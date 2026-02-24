Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 24 Şubat Salı maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 24 Şubat Salı maç programı

17:0924/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverleri dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ederken, Inter sahasında Bodo Glimt ile karşılaşacak. Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Club Brugge deplasmanda güçlü rakibi Atletico Madrid’i ağırlayacak. Newcastle ise Karabağ karşısında avantaj arayacak. UEFA Gençlik Ligi’nde de Frankfurt - Sporting Lisbon karşı karşıya gelecek. İşte 24 Şubat Salı gününün öne çıkan maç programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere, UEFA Gençlik Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Şubat Salı bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? 

16:00 Inter - Real Betis UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Frankfurt - Sporting Lisbon UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

20:45 Atletico Madrid - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Al Taawon - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

23:00 Inter - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 Bayer Leverkusen - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Newcastle - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bugünkü maçlar
#Atletico Madrid
#Newcastle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart temettü takvimi 2026: Temettü verecek şirketler ve net ödeme tarihleri belli oldu