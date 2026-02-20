2026 yılında mübarek Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başladı. Her yıl Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayının başlangıcı bir önceki yıla göre daha erken bir tarihe denk gelmektedir. Bu yılın Ramazan ayı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hesaplamalarına göre 30 gün sürecek.