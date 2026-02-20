Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla başladı. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan ayı başlangıcı bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. 30 gün boyunca tutulacak oruçun ne zaman biteceği de merak ediliyor. Orucun bitmesine kaç gün kaldı? Ramazan ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte ayrıntılar...
2026 yılında mübarek Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başladı. Her yıl Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayının başlangıcı bir önceki yıla göre daha erken bir tarihe denk gelmektedir. Bu yılın Ramazan ayı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hesaplamalarına göre 30 gün sürecek.
RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu yılki Ramazan ayının son orucu 19 Mart 2026 Perşembe tutulacak ve Ramazan ayı sona erecek. 20 Mart'ta ise Ramazan Bayramı başlayacak toplam üç gün sürecek.
ORUCUN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan ayı 19 Mart'ta sona erecek. Ramazan'ın bitmesine 28 gün kaldı.
BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ VE TARİHİ 2025
Ramazan Bayramı tatili; 19, 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 1,5 günü iş gününe denk gelmektedir.