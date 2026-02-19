Ramazan’ın ilk cuma namazı: Bugün cuma namazı saat kaçta? Diyanet 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Şubat 2026 Cuma namazı vakitlerini il il duyurdu. Ramazan-ı Şerif’in ilk cumasında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde camiler dolacak. Cuma namazının saati, rekat sayısı, süresi ve kılınışına ilişkin detaylar da vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte Diyanet’e göre il il cuma namazı saatleri ve temel bilgiler.
20 Şubat 2026 Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi namaz vakitleri sistemi üzerinden erişime açıldı. Ramazan ayının ilk cumasında Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman, öğle ezanı ile birlikte cuma namazını eda edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı saatleri şehirlerin coğrafi konumuna göre farklılık gösteriyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de cuma namazı saatleri
Diyanet verilerine göre 20 Şubat 2026 tarihinde cuma namazı saatleri büyükşehirlerde şu şekilde:
İstanbul: 13.23
Ankara: 13.07
İzmir: 13.30
Diğer illere ait cuma namazı vakitleri, Diyanet’in resmi internet sitesi üzerinden il seçilerek öğrenilebiliyor. Cuma namazı, öğle ezanının okunmasıyla birlikte kılınıyor.
Cuma namazı ne kadar sürer?
Cuma namazı genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında tamamlanıyor. Süre; hutbenin uzunluğuna, cemaat yoğunluğuna ve sonrasında kılınan sünnet namazlarına göre değişebiliyor. Bazı camilerde zuhr-i ahir ve vaktin sünneti de kılındığı için toplam süre uzayabiliyor.
Cuma namazı kaç rekattır?
Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun öncesinde dört rekat ilk sünnet, farzdan sonra ise dört rekat son sünnet kılınır. Bazı görüşlere göre farzdan sonra altı rekat sünnet kılınabileceği de belirtilmiştir. Böylece cuma namazı, farz ve sünnetleriyle birlikte eda edilmiş olur.
Farz kısmı cemaatle ve hutbenin ardından kılınır. Hutbe, cuma namazının temel unsurlarından biridir ve hutbe esnasında konuşmak veya başka bir ibadetle meşgul olmak uygun görülmez.
Cuma namazı nasıl kılınır?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Niyet ederken:
"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:
Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:
"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.
"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.
Cuma Namazının Hükmü
Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10). Hz. Peygamber, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), “Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.” (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), “Allâh, önemsemeyerek üç Cuma’yı terk eden kişinin kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu’a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir. Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.