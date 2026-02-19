TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman yapılacak 2026? TOKİ Muğla 6 bin 417 konut için kura tarihi

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin Muğla’da hayata geçireceği konutlar için kura takvimi şu an için ilan edilmiş değil. Çekiliş programı her hafta pazar günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Muğla kura tarihi açıklandığında resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.