TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman yapılacak 2026? TOKİ Muğla 6 bin 417 konut için kura tarihi

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman yapılacak 2026? TOKİ Muğla 6 bin 417 konut için kura tarihi

21:0519/02/2026, Perşembe
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek 6 bin 417 konut için kura takvimi merakla bekleniyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş, “TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman?” sorusuna yanıt ararken, sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ve duyuru saati gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla’daki kura süreci henüz netleşmedi. Türkiye genelinde 200 bini aşkın hak sahibinin belirlendiği organizasyonda gözler şimdi Muğla kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuru sahipleri, TOKİ Muğla kura sonuçları ve açıklanma saatine ilişkin resmi duyuruyu bekliyor.

TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin Muğla’da hayata geçireceği konutlar için kura takvimi şu an için ilan edilmiş değil. Çekiliş programı her hafta pazar günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Muğla kura tarihi açıklandığında resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

Muğla’da hangi ilçelerde konut yapılacak?

Proje kapsamında Muğla Merkez (Menteşe) başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer’de toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. İlçelere göre planlanan dağılım şöyle:

Menteşe: 5.400

Bodrum: 500

Fethiye: 150

Kavaklıdere: 50

Köyceğiz: 42

Milas: 200

Seydikemer: 75

Kabul ve red listesi yayımlandı mı?

TOKİ Muğla kurasına başvuranlar için kabul ve red listeleri henüz erişime açılmadı. Hak sahipliği değerlendirme sonuçlarının önümüzdeki günlerde TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Kura işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden ilan ediliyor. Noter onayının ardından bilgiler e-Devlet sistemine aktarılıyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabiliyor

