İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin iftar saati belli oldu! İftara kaç saat kaldı, ne kadar var? 2026 Diyanet akşam ezanı vakitleri

12:4819/02/2026, Perşembe
2026 Ramazan ayının huzuru sofralarımıza konuk oluyor. İlk iftar için heyecan başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere, Türkiye genelinde akşam ezanına ne kadar süre kaldığını, il il iftar vakitlerini ve günün imsakiyesini Yeni Şafak canlı iftar sayacı üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte 81 ilde oruç açılacak saatler olan 2026 Diyanet akşam ezanı vakitleri.

Milyonlarca mümin ilk oruç heyecanıyla akşam ezanını bekliyor! Peki, bugün iftar saat kaçta açılacak? Şehrinize özel geri sayım aracı, Diyanet uyumlu namaz vakitleri ve iftar sofralarına bereket katacak en güncel imsakiye verileri haberimizde.

1. GÜN İFTAR SAAT KAÇTA? 19 ŞUBAT 2026


İstanbul'da iftar 18:49

Ankara'da iftar 18:35

İzmir'de iftar 19:00

Bursa'da iftar 18:50

Çorum'da iftar 18:26





Giresun'da iftar 18:12

Eskişehir'de iftar 18:45

Amasya'da iftar 18:22

Erzurum'da iftar 18:02

Kars'ta iftar 17:53

Şanlıufa'da iftar 18:15

Van'da iftar 17:55






TÜM İLLERDEKİ İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Ramazan Ayının Anlamı ve Önemi

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı, müminler için Allah'a yakınlaşma fırsatı sunan en faziletli zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Oruç ibadetinin farz kılındığı bu mübarek ayda bireysel ve cemaatle yapılan ibadetlerin fazileti her zamankinden daha fazla hissediliyor. Hem kulluk bilincinin arttığı hem de maneviyatın güçlendiği bu kıymetli ayda toplumsal birlik ve beraberlik de kuvvetleniyor; yardımlaşma, hoşgörü ve bereket artıyor.

Ramazan Bayramı Tarihleri

19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı, 19 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak.

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü


İftar ne demek?

Sözlükte fatr “yarmak, kesmek; yaratmak, icat etmek”, bu kökten türeyen iftâr ve fıtr kelimeleri diğer bazı anlamların yanı sıra “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak, başlanmış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak” gibi mânalara gelir. Kur’an’da fatr kökünün çeşitli türevleri kullanılmakla ve ayrıca oruçtan ve oruç tutmamayı haklı kılan bazı mazeretlerden söz edilmekle birlikte (el-Bakara 2/184-185, 187) kelime olarak iftar ve fıtr geçmez. Hadislerde ve sahâbe sözlerinde ise oruç ibadetiyle ilgili birçok ayrıntılı hüküm belirtilirken bu iki kelimenin yukarıdaki anlamlarda yaygın bir kullanıma sahip olduğu görülür.

