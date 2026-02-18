İstanbul sahur ve imsak vakitleri 2026: İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak? Diyanet İstanbul Ramazan takvimi

İstanbul imsakiye 2026 takvimi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İstanbul’da ilk sahur 06.22’de tamamlanacak, ilk iftar ise 18.49’da açılacak. Teravih namazı yatsı ezanının ardından kılınacak.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’da camilerde mahyalar asıldı, sokaklar ışıklarla süslendi. Manevi iklimin hissedildiği şehirde gözler 2026 İstanbul imsakiye takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre oruç ibadeti 19 Şubat’ta başlayacak ve akşam ezanıyla birlikte ilk iftar yapılacak.
İstanbul’da ilk sahur ve iftar vakti
Diyanet’in İstanbul için yayımladığı imsakiye verilerine göre İstanbul'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü imsak vakti saat 06.22’de sona erecek ve oruç başlayacak. Aynı gün akşam ezanı ise 18.49’da okunacak. Yatsı ezanı 20.09’da eda edilecek, ardından teravih namazı kılınacak.
Ramazan’ın ikinci günü olan 20 Şubat’ta ise sahur için imsak vakti 06.20 olarak belirlendi. Günler ilerledikçe sahur ve iftar saatlerinde dakikalık değişimler yaşanacak.
İstanbul ilçelerine göre imsakiye bilgisi
İstanbul’un coğrafi yapısı nedeniyle bazı ilçelerde sahur ve iftar vakitlerinde küçük farklılıklar görülebiliyor. Adalar’dan Silivri’ye, Üsküdar’dan Beylikdüzü’ne kadar tüm ilçelere ait namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı “İstanbul İmsakiye 2026” takvimi üzerinden öğrenilebiliyor.
İmsak vaktiyle başlayan oruç, akşam ezanıyla birlikte açılacak; Ramazan akşamlarında ise teravih namazı camilerde eda edilecek.
Kadir gecesi ve bayram tarihleri
Diyanet’in dini günler takvimine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar olacak.
2026 Ramazan ayında ilk oruç 19 Şubat’ta tutulacak, son oruç ise 19 Mart’ta eda edilecek. Böylece bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek.
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?
Oruç Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olanlara farzdır. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/87) Oruç tutmakla yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde yolculuk, hastalık, yaşlılık, gebe veya emzikli olmak gibi bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Bu kişilerin mazeretleri geçici ise daha sonra kaza etmeleri, ölünceye kadar kalıcı ise her bir gün için bir fidye vermeleri gerekir.
Diğer yandan kadınların hayız ve nifas halinde oruç tutmaları haramdır, bu şekilde tuttukları oruç geçersiz olur. Bu hallerinde tutamadıkları oruçları daha sonra kaza etmeleri gerekir.
Oruç tutmakla yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik çağına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını istemiştir. (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 299 [407])