ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ DUYURU 2026: TOKİ Ankara kurası ne zaman, bu hafta takviminde var mı? 31 bin 73 Konutlu TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ DUYURU 2026: TOKİ Ankara kurası ne zaman, bu hafta takviminde var mı? 31 bin 73 Konutlu TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

11:4518/02/2026, Çarşamba
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kura çekimi tarihi, 2026 Şubat ayı itibarıyla başkentte yaşayan binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde aşamalı olarak ilerleyen kura sürecinde Doğu illerinde çekilişler tamamlanırken, gözler Orta Anadolu’daki illere çevrildi.

Ankara TOKİ kura çekimi için bekleyiş sürüyor. 2026 yılı Şubat ayında devam eden 500 bin sosyal konut kampanyasında, yaklaşık 50 ilde kura çekimleri tamamlanırken, Ankara’daki başvuru sahipleri kura tarihinin açıklanmasını yakından takip ediyor.

Ankara TOKİ Kurası Ne Zaman 2026?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Ankara için kura çekimi tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. TOKİ’nin yayımladığı güncel duyurular arasında Ankara’ya özel netleşmiş bir kura günü ve saat bilgisi bulunmuyor.

TOKİ kura tarihleri genellikle; Resmî internet sitesi ve Kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Ankara TOKİ kura tarihine ilişkin açıklamanın da önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

2026 TOKİ Ankara’da Hangi İlçeye Kaç Konut Yapılacak?

TOKİ tarafından paylaşılan verilere göre Ankara genelinde planlanan konut dağılımı şu şekilde:

Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut

Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut

Akyurt: 150 konut

Ayaş: 150 konut

Bala: 110 konut

Beypazarı: 750 konut

Çamlıdere: 200 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Evren: 41 konut

Güdül: 142 konut

Haymana: 150 konut

Kahramankazan: 300 konut

Kalecik: 150 konut

Kızılcahamam: 150 konut

Nallıhan: 200 konut

Nallıhan (Çayırhan): 100 konut

Polatlı: 1.500 konut

Şereflikoçhisar: 200 konut

TOKİ Ankara Konut Fiyatları ve Taksitleri Ne Kadar?

Ankara projeleri için açıklanan konut fiyatları ve aylık taksit tutarları, sosyal konut modeli kapsamında belirlenmiş durumda. Fiyatlar, konut tipi ve metrekareye göre değişiklik gösteriyor.

Konut Tipine Göre Fiyatlar

1+1 konutlar: 1.800.000 TL

65 metrekare 2+1: 2.200.000 TL

80 metrekare 2+1: 2.650.000 TL

Aylık Taksit Tutarları

1+1 konutlar: 6.750 TL

65 metrekare 2+1: 8.250 TL

80 metrekare 2+1: 9.938 TL

TOKİ konutları, yüzde 10 peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor.

TOKİ 2-8 Şubat kura takvimi:

2 Şubat Pazartesi:

Elazığ: 3.825 konut

3 Şubat Salı:

Kayseri: 7.562 konut

Zonguldak: 1.872 konut

4 Şubat Çarşamba:

Kırşehir: 1.633 konut

Düzce: 2.470 konut

5 Şubat Perşembe:

Kahramanmaraş: 8.195 konut

Afyonkarahisar: 4.370 konut

6 Şubat Cuma:

Osmaniye: 2.990 konut

7 Şubat Cumartesi:

Yalova: 1.805 konut

Kırıkkale: 1.736 konut

