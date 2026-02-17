Gram altın için yeni hedefi açıkladı! İslam Memiş'ten yatırımcıya tünelden çıkış yolu...

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş yatırımcıları yeni arayışlara yönlendirirken, finans analisti İslam Memiş’ten çarpıcı açıklamalar geldi. Emtia piyasasında başlayan hareketliliğin geçici olmadığını dile getiren Memiş, küresel ekonomik düzende köklü değişimler yaşandığını ve eski analiz yöntemlerinin artık yeterli olmadığını söyledi.
Emtia piyasalarında yükseliş ivmesi sürerken gözler uzman yorumlarına çevrildi. Altın fiyatlarındaki artışı değerlendiren İslam Memiş, piyasaların yeni bir döneme girdiğini belirtti. Teknik analiz ve geleneksel tahmin modellerinin geçerliliğini yitirdiğini savunan Memiş, yatırımcıları farklı bir bakış açısına davet etti.
Altındaki Yükseliş Sürecek mi? İslam Memiş’ten “Büyük Resetleme” Uyarısı
Altın fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede net bir sınırı olmadığını savunan Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların klasik kurallarla okunamadığını belirterek hem sert yükseliş hem de ani düşüş ihtimalinin masada olduğunu söyledi. Memiş’e göre süreç, geçici bir dalga değil, küresel ölçekte bir “sistem değişikliği”.
“Teknik Analizin Anlamı Kalmadı”
Bir televizyon programında konuşan Memiş, emtia piyasalarının yaklaşık 50 yıldır görülmeyen bir dönemden geçtiğini vurguladı.
Uzun değerlendirmesinde şu başlıklara dikkat çekti:
Altın, gümüş, platin, paladyum ve bakırda sıra dışı fiyatlamalar yaşanıyor.
Teknik analizle yön tahmini yapmak zorlaştı.
Piyasalar klasik arz-talep dengesiyle açıklanamıyor.
Süreç “büyük resetleme” olarak tanımlanabilecek bir dönüşüm içeriyor.
Memiş’e göre bu süreç bilinçli şekilde erkene alındı ve kağıt para sisteminin dönüşümü planlanıyor.
Ons ve Gram Altında Uç Senaryolar
Memiş, altın fiyatlarında hem yukarı hem aşağı yönlü sert hareketlerin mümkün olduğunu ifade etti.
Altın İçin Dile Getirilen Seviyeler
Varlık Seviye / Senaryo Açıklama
Ons Altın 5.257 $ Olası yükseliş senaryosu
Ons Altın 6.000–7.000 $ Uç yükseliş ihtimali
Ons Altın 4.000 $ Kısa vadeli düşüş ihtimali
Gram Altın 7.300–7.400 TL Mevcut konuşulan seviyeler
Gram Altın 8.000 TL Haziran beklentisi
Gram Altın 10.000 TL Olası senaryo
Gram Altın 11.000 TL Artık şaşırtıcı değil yorumu
Memiş, gram altın için “10 bin TL olur mu?” sorusuna, ABD’de siyasi söylemlerin belirleyici olduğunu ifade ederek yanıt verdi.
“Altın Al-Sat Aracı Değil”
- Yatırım stratejisine dair Memiş’in mesajı net:
- Fiyata değil miktara odaklanın
- Elinize para geçtikçe alın
- Altın kısa vadeli al-sat aracı değildir
- Memiş, asıl sorunun fiyat değil fiziki altına erişim olacağını savundu.
- “Fiziki altına sahip olan son nesil biziz. Kağıt parayı kullanan son nesil de biziz.”
Gümüş İçin Uyarı
Geçen yıl gümüşü “şampiyon” ilan ettiğini ve yüzde 200 getiri sağladığını hatırlatan Memiş, mevcut tabloda gümüşün altına kıyasla daha riskli olduğunu belirtti.
Sıkça Sorulan Sorular
- Altın fiyatları daha da yükselir mi?
- Memiş’e göre yükselişin teknik bir sınırı yok. 6.000–7.000 dolar ons seviyesi mümkün görülüyor ancak ani düşüş ihtimali de var.
- Gram altın 10.000 TL olur mu?
- Piyasa koşulları ve küresel siyasi gelişmelere bağlı olarak mümkün görülüyor.
- Fiziki altın bulmak zorlaşır mı?
- Memiş, gelecekte fiziki altına erişimin zorlaşabileceğini savunuyor.
- Gümüş yatırım için uygun mu?
- Geçmişte yüksek getiri sağladı ancak şu an altına göre daha riskli değerlendiriliyor.
- Fed faiz kararları altını etkiliyor mu?
- Memiş’e göre mevcut fiyatlamalar zaten büyük dönüşümü yansıtıyor ve klasik faiz etkisi zayıfladı.
Analiz
Altın ve emtia piyasalarında yaşanan hareketlilik yalnızca finansal bir dalgalanma değil, küresel para sistemine yönelik güven tartışmalarının yansıması olarak okunuyor. Ancak “büyük resetleme” ve “kağıt para tamamen kalkacak” gibi iddialar güçlü söylemler içerse de henüz somut politika adımlarıyla desteklenmiş değil. Piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönemde yatırım kararlarının yalnızca tek bir görüşe dayandırılması risk oluşturuyor. Bu nedenle hem küresel merkez bankalarının adımları hem de jeopolitik gelişmeler yakından izlenmeli.