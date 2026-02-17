Gram altın için yeni hedefi açıkladı! İslam Memiş'ten yatırımcıya tünelden çıkış yolu...

Analiz

Altın ve emtia piyasalarında yaşanan hareketlilik yalnızca finansal bir dalgalanma değil, küresel para sistemine yönelik güven tartışmalarının yansıması olarak okunuyor. Ancak “büyük resetleme” ve “kağıt para tamamen kalkacak” gibi iddialar güçlü söylemler içerse de henüz somut politika adımlarıyla desteklenmiş değil. Piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönemde yatırım kararlarının yalnızca tek bir görüşe dayandırılması risk oluşturuyor. Bu nedenle hem küresel merkez bankalarının adımları hem de jeopolitik gelişmeler yakından izlenmeli.