İsmail Hacıoğlu kimdir?

09:2817/02/2026, Salı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı. İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. 2001'de Bana Şans Dile ile başlayan kariyeri, 2024'te Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine kadar uzanıyor. İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları dizisinde İskender karekterini oynuyordu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun hayatı ve oynadığı dizi ve filmler.

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'nun oğludur.

Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan Hacıoğlu, ilk sahne deneyimini ilkokul 5. sınıfta oaynadığı bir okul piyesinde edindi. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştiren Hacıoğlu, tiyatro sahnelerinde de performans sergiledi.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kabul edilen İsmail Hacıoğlu, ilk sınıfta ayrılarak farklı projelerde yer almayı tercih etti. İsmail Hacıoğlu, 2002'de Koçum Benim ile ekranlara adım attı ve günümüze kadar birçok dizi projesinde rol aldı. Günümüzde Cennetin Çocukları dizisinde İskender/Kâmil karakterini canlandırıyor.

İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı sinema filmleri

2001 - Bana Şans Dile

2003 - Karşılaşma

2005 - Anlat İstanbul

2006 - Sınav

2007 - Kabadayı

2008 - Hoşçakal Güzin

2009 - Vali

2009 - Gökten Üç Elma Düştü

2009 - Başka Semtin Çocukları

2009 - Sonsuz Bir An

2010 - Çakal

2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

2013 - Meryem

2015 - Sonsuz Bir Aşk

2015 - Kafes

2016 - Mahrumlar

2017 - Ayla

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

2019 - Şuursuz Aşk

2019 - Türk İşi Dondurma

2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren

2023 - 49

2024 - Cem Karaca’nın Gözyaşları

İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı diziler

2002 - Koçum Benim

2003-2005 - Bir İstanbul Masalı

2005-2007 - Beyaz Gelincik

2007 - Sinekli Bakkal

2008-2009 - Gece Sesleri

2011 - Şüphe

2011-2012 - Firar

2013-2014 - Osmanlı Tokadı

2015 - Zeyrek ile Çeyrek

2016 - Kayıp İnci

2017 - Kayıtdışı

2018-2019 - Mehmetçik Kut'ül Amare

2019-2020 - Çocuk

2020 - Zümrüdüanka

2021-2022 - Mahkum

2023 - Taçsız Prenses

