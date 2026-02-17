Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı. İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. 2001'de Bana Şans Dile ile başlayan kariyeri, 2024'te Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine kadar uzanıyor. İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları dizisinde İskender karekterini oynuyordu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun hayatı ve oynadığı dizi ve filmler.
İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'nun oğludur.
Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan Hacıoğlu, ilk sahne deneyimini ilkokul 5. sınıfta oaynadığı bir okul piyesinde edindi. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştiren Hacıoğlu, tiyatro sahnelerinde de performans sergiledi.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kabul edilen İsmail Hacıoğlu, ilk sınıfta ayrılarak farklı projelerde yer almayı tercih etti. İsmail Hacıoğlu, 2002'de Koçum Benim ile ekranlara adım attı ve günümüze kadar birçok dizi projesinde rol aldı. Günümüzde Cennetin Çocukları dizisinde İskender/Kâmil karakterini canlandırıyor.
İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı sinema filmleri
2001 - Bana Şans Dile
2003 - Karşılaşma
2005 - Anlat İstanbul
2006 - Sınav
2007 - Kabadayı
2008 - Hoşçakal Güzin
2009 - Vali
2009 - Gökten Üç Elma Düştü
2009 - Başka Semtin Çocukları
2009 - Sonsuz Bir An
2010 - Çakal
2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak
2013 - Meryem
2015 - Sonsuz Bir Aşk
2015 - Kafes
2016 - Mahrumlar
2017 - Ayla
2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
2019 - Şuursuz Aşk
2019 - Türk İşi Dondurma
2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren
2023 - 49
2024 - Cem Karaca’nın Gözyaşları
İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı diziler
2002 - Koçum Benim
2003-2005 - Bir İstanbul Masalı
2005-2007 - Beyaz Gelincik
2007 - Sinekli Bakkal
2008-2009 - Gece Sesleri
2011 - Şüphe
2011-2012 - Firar
2013-2014 - Osmanlı Tokadı
2015 - Zeyrek ile Çeyrek
2016 - Kayıp İnci
2017 - Kayıtdışı
2018-2019 - Mehmetçik Kut'ül Amare
2019-2020 - Çocuk
2020 - Zümrüdüanka
2021-2022 - Mahkum
2023 - Taçsız Prenses