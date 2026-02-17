Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı. İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur. 2001'de Bana Şans Dile ile başlayan kariyeri, 2024'te Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine kadar uzanıyor. İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları dizisinde İskender karekterini oynuyordu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun hayatı ve oynadığı dizi ve filmler.

1 /6 İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'nun oğludur.

2 /6 Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan Hacıoğlu, ilk sahne deneyimini ilkokul 5. sınıfta oaynadığı bir okul piyesinde edindi. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştiren Hacıoğlu, tiyatro sahnelerinde de performans sergiledi.

3 /6 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kabul edilen İsmail Hacıoğlu, ilk sınıfta ayrılarak farklı projelerde yer almayı tercih etti. İsmail Hacıoğlu, 2002'de Koçum Benim ile ekranlara adım attı ve günümüze kadar birçok dizi projesinde rol aldı. Günümüzde Cennetin Çocukları dizisinde İskender/Kâmil karakterini canlandırıyor.

4 /6 İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı sinema filmleri 2001 - Bana Şans Dile 2003 - Karşılaşma 2005 - Anlat İstanbul 2006 - Sınav 2007 - Kabadayı 2008 - Hoşçakal Güzin 2009 - Vali 2009 - Gökten Üç Elma Düştü 2009 - Başka Semtin Çocukları 2009 - Sonsuz Bir An 2010 - Çakal 2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak 2013 - Meryem

5 /6 2015 - Sonsuz Bir Aşk 2015 - Kafes 2016 - Mahrumlar 2017 - Ayla 2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 2019 - Şuursuz Aşk 2019 - Türk İşi Dondurma 2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren 2023 - 49 2024 - Cem Karaca’nın Gözyaşları