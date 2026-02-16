Yeni Şafak
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? 2026 AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? 2026 AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

17:3516/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Takvime göre bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme işlemleri, 16 Şubat 2026 - 1 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte AUZEF vize, final ve bütünleme sınav tarihleri.

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile belli oldu. Takvime göre bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme işlemleri, 16 Şubat 2026 - 1 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF kayıt yenileme takvimi

AUZEF Ders Seçim İşlemleri Tarihleri: 16 Şubat - 01 Mart 2026

AUZEF Ders Ekle-Sil Tarihleri: 02 Mart - 08 Mart 2026

AUZEF Üstten Ders Alma Tarihleri: 02 Mart - 08 Mart 2026.


AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AUZEF Kayıt Yenileme: Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.


AUZEF Ödeme İşleminin Tamamlanması: AKSİS otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra “OBS”- “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 199,5 TL katkı payı alınmaktadır.

Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 199,5 TL yansıtılır.

Yabancı uyruklu öğrencilerden tahsil edilecek katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda alınmaktadır.

AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AUZEF bahar dönemi ücretleri bölüm ve ders yüküne göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı öğrenciler için ek katkı payı uygulanıyor:

Başka bir üniversitede aktif kaydı bulunan öğrenciler için: 199,5 TL ek katkı payı

Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler için: 199,5 TL ek ücret

Yabancı uyruklu öğrencilerin ücretleri ilgili mevzuata göre belirleniyor.

AUZEF vize, final ve bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF Ara Sınav (Vize): 25 - 26 Nisan 2026

AUZEF Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026

AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi): 11 - 12 Temmuz 2026

AUZEF Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı: 06 Eylül 2026.

