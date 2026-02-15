Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2026 MBSTS başvurusu ne zaman? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi

2026 MBSTS başvurusu ne zaman? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi

09:2915/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-MBSTS)
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-MBSTS)

ÖSYM, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar, 2026 MBSTS Sınavı için başvurularını, 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte MBSTS sınav tarihi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS), başvuruları başladı.

2026 MBSTS başvurusu ne zaman?

2026 MBSTS Sınavı başvurular, 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-DİB-MBSTS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2026 MBSTS ne zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS), 29 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

#ÖSYM
#MBSTS
#Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eskişehir TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı