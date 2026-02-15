2026 MBSTS başvurusu ne zaman? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS), başvuruları başladı.

2026 MBSTS Sınavı başvurular, 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-DİB-MBSTS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor.