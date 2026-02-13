Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadelede Sert Kararlar

Alkollü araç kullanımı: İlk yakalanmada ceza 25 bin liraya yükseltildi. İkinci ihlalde 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza kesilecek.





Uyuşturucu madde: Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara 150 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri tamamen iptal edilecek.





Test reddi: Alkol veya uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddeden sürücülere de 150 bin lira ceza ve 5 yıl süreyle ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak.