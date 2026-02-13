TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte Türkiye’de trafik cezaları ve denetim süreçlerinde devrim niteliğinde bir döneme girildi. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenleme, özellikle "saldırgan sürüş" ve "ağır ihlaller" için astronomik cezalar getiriyor. İşte eni kanun teklifiyle birlikte güncellenen trafikteki yeni ihlal tutarları.
Trafikte "Yol Kesme" ve Saldırganlığa 180 Bin TL Ceza
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, trafikte şiddeti önlemeye yönelik oldu. Başka bir aracı takip eden, sıkıştıran veya araçtan inerek diğer sürücüye saldırı amacıyla yaklaşan kişilere 180 bin lira idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek.
Ehliyetsiz Araç Kullanımında Yaptırımlar Katlandı
Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin liraya çıkarılırken, daha ağır yaptırımlar ehliyeti zaten iptal edilmiş olanlar için getirildi. Ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere tam 200 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca bu kişilerin yeniden ehliyet alabilmesi için psikoteknik testlerden geçmesi ve sürücü kursuna en baştan başlaması gerekecek.
Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadelede Sert Kararlar
Alkollü araç kullanımı: İlk yakalanmada ceza 25 bin liraya yükseltildi. İkinci ihlalde 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza kesilecek.
Uyuşturucu madde: Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara 150 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri tamamen iptal edilecek.
Test reddi: Alkol veya uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddeden sürücülere de 150 bin lira ceza ve 5 yıl süreyle ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak.
Kırmızı Işık ve Hız İhlallerinde Kademeli Sistem
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler için kademeli bir ceza sistemi devreye alınıyor. İhlalin tekrarı halinde cezalar katlanarak artacak; ikinci ihlalde ceza 10 bin liraya kadar çıkacak. Hız sınırını aşanlara ise yerleşim yeri içi ve dışı ayrımına göre 2 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar ulaşan kademeli yaptırımlar uygulanacak.
Ambulans ve İtfaiyeye Yol Vermeyen Yandı
Geçiş üstünlüğü olan araçlara (ambulans, itfaiye vb.) yol vermeyen veya bu araçların geçişini engelleyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu ihlali yapanların ehliyetleri de 30 gün süreyle geri alınacak.
Telefon Kullanımı ve Diğer Caydırıcı Cezalar
Seyir halinde telefon: Araç kullanırken telefonla konuşan, video çeken veya sosyal medya paylaşımı yapanlara ilk seferde 5 bin lira, tekrarda 10 bin lira ceza verilecek.
Drift atanlar: Trafiği tehlikeye atan drift eylemleri için 46 bin lira ceza uygulanacak ve ehliyet iptal edilebilecek.
Kaçışa ağır ceza: Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücülere 200 bin lira ceza kesilecek.
Kaza yerini terk: Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yolu açıldı.
Bu düzenlemelerle birlikte, trafik kurallarına uymamanın maliyeti sadece maddi değil, hapis cezası ve ehliyet kaybı gibi ağır yaptırımları da beraberinde getiriyor.
İşte kalem kalem yeni trafik cezaları ve düzenlemenin detayları:
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasında olay yerinden ayrılanlara hangi müeyyideler uygulanacak?
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında izinsiz, zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olay yerinden ayrılan sürücülerin sürücü belgesi, ilgili görevliler tarafından 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.
Yeni trafik cezaları ne zaman geçerli olacak?
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Kanun'un "motorsuz taşıt ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğunun genel hükümlere tabi olmasına" yönelik hükmü 1 Ocak 2027'de, diğer hükümleri ise düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.