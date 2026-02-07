EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak, zam gelecek mi?

Milyonlarca emeklinin gözü 2026 yılında ödenecek bayram ikramiyesine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan ikramiye tutarının yeni yılda artıp artmayacağı merak ediliyor. 2018’de bin TL olarak başlayan ödeme, son olarak 2025’te 4 bin TL’ye yükselmişti. Şimdi ise SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2026 ikramiye rakamı gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
2026 maaş zamlarının ardından emekliler bu kez bayram ikramiyelerine odaklandı. Yılda iki kez ödenen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde artış yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak yatırılan ikramiyenin yeni tutarı için beklentiler yükseldi.
EMEKLİ İKRAMİYE ZAMMI KONUŞULMAYA BAŞLADI
Son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 17,7 milyon emeklinin 2026 Ocak döneminde alacağı zam netleşti. Yüzde 12,19 olarak belirlenen artış, emekli maaşlarına yansırken; en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme de gündemin ilk sıralarına çıktı. Bu kapsamda emekliler, maaş farklarının ne zaman ve nasıl ödeneceğini yakından takip ediyor. 16.881 TL maaş alanların fark ödemeleri 4 Şubat Çarşamba günü hesaplarda görüldü.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Henüz resmi bir karar açıklanmasa da, ekonomik göstergeler ve konuşulan rakamlar şu senaryoları öne çıkarıyor:
Mevcut Durum: 4.000 TL (2025 yılı rakamı)
Konuşulan Rakım: 5.000 TL
Peki, süreç nasıl işleyecek?
Bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor.
Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Ödeme takvimi taslağına göre normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak.
Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.
26 Mayıs Salı yarım gün arife ile başlayan Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.