CHP'de 'ajan' krizi: Tanju Özcan'dan Sezgin Tanrıkulu'na 'CIA koduyla' gönderme

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YGP'ye yönelik operasyonlarından rahatsız olup "yaşananları kaygıyla izlediğini" söylemiş, Ayn el Arap'ta (Kobani) 'ciddi bir insani dram yaşandığını' öne sürüp, "Kobani meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir" demişti.

Tanrıkulu'nun bu açıklamaları partilileri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Tanju Özcan'dan Sezgin Tanrıkulu'na 'ajan' göndermesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili olan Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren son isim Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan oldu.

Özcan'ın paylaşımında Tanrıkulu'na hitaben, 'TR705' ifadesini kullanıp, "Çok boş konuşuyorsun" dedi.

Nedir bu TR705?

Tanrıkulu'nun 'TR705' koduyla ABD istihbaratına bağlı faaliyette bulunduğu öne sürülmüştü.

Daha önce “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor belgelerinde yer aldığı ve “TR 705” kodunu taşıdığı ifade edilen Sezgin Tanrıkulu hakkında, Wikileaks’te bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD’ye ait resmi belgelerin bulunduğu iddia edilmişti.











