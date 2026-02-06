Yeni Şafak
CHP'de 'ajan' krizi: Tanju Özcan'dan Sezgin Tanrıkulu'na 'CIA koduyla' gönderme

23:306/02/2026, Cuma
Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları Tanju Özcan'ı kızdırdı.
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nu isim vermeden hedef alıp, "Çok boş konuşuyorsun" dedi. Özcan'ın paylaşımında Tanrıkulu'na hitaben, 'TR705' ifadesini kullanması dikkat çekti. Tanrıkulu'nun bu kod ile Amerikan İstihbaratı'nın (CIA) ajanı olduğu iddia edilmişti.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YGP'ye yönelik operasyonlarından rahatsız olup "yaşananları kaygıyla izlediğini" söylemiş, Ayn el Arap'ta (Kobani) 'ciddi bir insani dram yaşandığını' öne sürüp, "Kobani meselesi bizim açımızdan bir vicdan ve onur meselesidir" demişti.

Tanrıkulu'nun bu açıklamaları partilileri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Tanju Özcan'dan Sezgin Tanrıkulu'na 'ajan' göndermesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili olan Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren son isim Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan oldu.

Özcan'ın paylaşımında Tanrıkulu'na hitaben, 'TR705' ifadesini kullanıp,
"Çok boş konuşuyorsun"
dedi.

Nedir bu TR705?

Tanrıkulu'nun 'TR705' koduyla ABD istihbaratına bağlı faaliyette bulunduğu öne sürülmüştü.

Daha önce “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor belgelerinde yer aldığı ve “TR 705” kodunu taşıdığı ifade edilen Sezgin Tanrıkulu hakkında, Wikileaks’te bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD’ye ait resmi belgelerin bulunduğu iddia edilmişti.




#Tanju Özcan
#Sezgin Tanrıkulu
#CIA
#Ajan
