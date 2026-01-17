Yeni yıl öğretmen maaş zammı 2026 hesaplama tablosu enflasyon farkı ile netleşti. Maaş zamlarını belirleyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıklıyor. Zam oranını netleştiren son verinin açıklanması ile, memur maaş zammı ne kadar olacak? sorusu öne çıktı. Aralık ayı enflasyonuna göre öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarının ne kadar olacağı belli oldu. Peki, Hangi öğretmen bu yıl ne kadar maaş alacak? Ocak 2026 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar.

1 /5 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, öğretmenlerin zam oranı için ilk veriler belli oldu. 2026 yılında öğretmenlerin yeni maaşlarının nasıl olacağı merak ediliyor.

2 /5 ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2026 OCAK'TA NE KADAR OLACAK? Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.

Temmuz zammıyla 61.146 TL olan 1/4 derece öğretmen maaşı 2026 ocak memur zammı ile güncellendi.

Öğretmen maaşları 73.519 TL oldu.

3 /5 UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR? Temmuz zammıyla 67.766 TL olan 1/4 derece uzman öğretmen maaşı 2026 ocak memur zammı ile güncellendi. Uzman öğretmen (1/4) maaşı 81.370 TL olarak belirlendi. Toplu sözleşme gereği memurlar maaşlarına ek 1000 TL de ödeme aldı.





4 /5 EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? En düşük öğretmen maaşı zam oranının açıklanması ile netleşti. Memur ve memur emeklileri için kesinleşen zam oranı % 18,60 olurken en düşük öğretmen maaşı da 72.519,16 TL'ye ulaştı.