Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
DOĞUM İZNİ SON DAKİKA GELİŞMELER: Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı? Doğum İzni 24 Hafta Ne Zaman Yasalaşacak?

DOĞUM İZNİ SON DAKİKA GELİŞMELER: Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı? Doğum İzni 24 Hafta Ne Zaman Yasalaşacak?

09:296/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Düzenleme henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi. Kanun teklifinin önce Meclis Başkanlığı’na sunulması, ardından ilgili komisyonda görüşülmesi ve Genel Kurul’da oylanması gerekiyor. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Teklifin yasalaşması halinde yürürlük tarihi, kanun metninde yer alacak maddeye göre netleşecek. Genellikle bu tür düzenlemeler Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor. Ancak farklı bir geçiş süreci öngörülmesi de mümkün.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

AK Parti milletvekilleri, doğum izni düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi. Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak. "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek. Doğum iznine yönelik kanun teklifinin ise yarıyıl arasından sonra yani şubat ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. 

#doğum izni
#doğum izni süresi
#doğum izni düzenlemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Murat Murathanoğlu kimdir?