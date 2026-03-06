Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsündeki bu 10 kişi, kılavuz kaptan olarak görev yapacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman?

Başvurular, 6 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı asıl ve yedek aday listeleri açıklandı mı?

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları

• Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak,

• Kılavuz kaptan yeterliğine sahip olmak için 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ilave olarak, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları veya kaçakçılık suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak,

• 5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,

• Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip olmak.

• Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır.

Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.