Cemre toprağa ne zaman düşüyor sorusu, Mart ayının gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Halk takvimine göre önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşen cemreler, doğanın uyanışının ve sıcaklıkların artışının habercisi kabul ediliyor. Özellikle üçüncü ve son cemrenin düşeceği tarih, “bahar ne zaman geliyor?” sorusuna yanıt arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Cemre toprağa ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi son cemre düşme tarihi hangi gün, Mart'ın kaçında?

1 /6 3. cemre ne zaman düşecek 2026? sorusu hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber vatandaşların gündemine geldi. Anadolu halk takviminde kışın bitişini, baharın ise resmen müjdecisi olarak kabul edilen cemrelerin düşme serüveni mart ayının başlamasıyla birlikte son evreye yaklaştı. İlk iki cemrenin düşüşünün ardından gözler “3. Cemre ne zaman düşer?” sorusunun cevabına çevrildi. Havaya ve suya düşerek doğayı ısıtmaya başlayan sıcaklık enerjisinin son durağı olan "toprak", çiftçiden doğasevere kadar milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor.

2 /6 3. CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK? Üçüncü Cemre Toprağa Düşer; Cemre, 5 Mart'ta toprağa düşer. Bu, toprakların ısınmaya başladığını ve ekim zamanının geldiğini bildirir. İlk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. Bu tarih itibari ile havaların yavaşça ısınmaya başlaması bekleniyor. İkinci Cemre Suya Düşer; 2 cemre, 26 Şubat'ta suya düştü. Bu, göletler, göller ve denizlerin ısınmaya başladığını işaret eder.





3 /6 CEMRE DÜŞME GÜNLERİ 2026

1. Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026 2. Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026 3. Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

4 /6 CEMRE DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİR? Halk inanışına göre cemrelerin düşmesi, doğadaki ısınmanın kademeli olarak gerçekleştiğini ifade eder. Bu süreç şu şekilde işler: İlk Cemre (Havaya): Atmosferdeki sert soğukların yerini daha yumuşak bir havaya bırakmasıdır. Güneş ışınlarının etkisi artık daha fazla hissedilir. İkinci Cemre (Suya): Denizlerin, göllerin ve nehirlerin ısınmaya başlamasını temsil eder. Su sıcaklığının artmasıyla birlikte sudaki yaşam canlanır. Üçüncü Cemre (Toprağa): Toprağın ısınmasıyla bitkilere su yürür, çiçekler açmaya başlar ve tarım sezonu resmen açılmış kabul edilir.







5 /6 CEMRE DÜŞMESİ NEDİR? Cemrelerin düşmesi, halk inanışına göre kış mevsiminin etkisini kaybetmeye başladığını ve doğanın yavaş yavaş canlandığını simgeler. Bu dönemle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış yaşanması beklenir. Cemre tarihleri yaklaşırken, baharın müjdecisi olarak görülen bu süreç, doğayla uyumlu yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Cemrelerin düşmesi, özellikle kırsal kesimlerde baharın gelişini simgeleyen geleneksel uygulamalarla anılmaya devam eder.

