Tarımsal destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart çiftçi destek ödemeleri sorgulama

Türkiye’de üreticilere yönelik tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yeni bir ödeme takvimi açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde toplam 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 liralık destek 6 Mart Cuma günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Destekler, üreticilerin mazot, gübre ve üretim maliyetlerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Ödemeler 6 Mart’ta başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğini desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti. Yumaklı, “Toprağın bereketini artırmak ve üreticimizin gücünü desteklemek için 12 milyar lirayı aşan tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklanan programa göre planlı üretim (yem bitkileri) desteği ile kırsal kalkınma yatırımı desteği tüm üreticilere aynı gün yatırılacak. Temel destek ödemeleri ise T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olan çiftçiler için 6 Mart Cuma günü saat 18.00’den itibaren hesaplara geçecek.

Destek kalemleri ve tutarlar

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre ödemelerin dağılımı şu şekilde planlandı:

Temel destek ödemesi: 9 milyar 583 milyon 90 bin 123 TL

Planlı üretim (yem bitkileri) desteği: 2 milyar 607 milyon 719 bin 136 TL

Kırsal kalkınma yatırımı desteği: 120 milyon 884 bin 409 TL

Bu ödemeler, üreticilerin hesaplarına Ziraat Bankası üzerinden aktarılıyor.

Tarımsal destek ödemesi nasıl sorgulanır?

Çiftçi destek ödemelerini kontrol etmek isteyen üreticiler, sorgulama işlemini e‑Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapan kullanıcılar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ekranı üzerinden destek ödemesi bilgilerine ulaşabiliyor.