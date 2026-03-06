Yeni Şafak
Mehmet Tuna Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanvekili Mehmet Tuna Özcan’nın hayatı

16:396/03/2026, Cuma
Mehmet Tuna Özcan
Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine 19 oy ile CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan seçildi. Mehmet Tuna Özcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bolu Belediye Meclis Üyesi seçildi. İşte Bolu Belediye Başkanvekili Mehmet Tuna Özcan’nın hayatı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Bolu Belediye Başkanvekili CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan oldu.

Mehmet Tuna Özcan kimdir?

Mehmet Tuna Özcan, 1982 yılında Bolu’da doğdu. Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (İTÜ) Harita Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 17 yıldır Bolu’da harita mühendisliği yapan Özcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bolu Belediye Meclis Üyesi seçildi. Halen Belediye Meclis Üyesi görevini sürdüren Mehmet Tuna Özcan, evli ve iki çocuk babasıdır.

