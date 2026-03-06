Mehmet Tuna Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanvekili Mehmet Tuna Özcan’nın hayatı

Mehmet Tuna Özcan, 1982 yılında Bolu’da doğdu. Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (İTÜ) Harita Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 17 yıldır Bolu’da harita mühendisliği yapan Özcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bolu Belediye Meclis Üyesi seçildi. Halen Belediye Meclis Üyesi görevini sürdüren Mehmet Tuna Özcan, evli ve iki çocuk babasıdır.