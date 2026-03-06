TOKİ İstanbul kura tarihi ve saati: İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu mu? İşte son durum

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut kura çekimi için milyonlarca başvuru sahibinin bekleyişi sürüyor. Ankara çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler TOKİ İstanbul kura tarihi, kura saati ve sonuçların açıklanacağı gün için yapılacak resmi duyuruya çevrildi. Başvuru yapan vatandaşlar, “İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek?”, “TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?” ve “İstanbul 100 bin konut kura takvimi belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. TOKİ tarafından açıklanacak kura takvimiyle birlikte hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek ve sonuçlar hem TOKİ resmi sitesi hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

1 /9 Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri devam ederken, TOKİ İstanbul kura tarihi milyonlarca başvuru sahibinin gündeminde yer alıyor. 29 Aralık 2025’te başlayan çekiliş sürecinde birçok ilde kura tamamlandı. Ankara çekilişinin ardından gözler, İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için düzenlenecek kura takvimine çevrildi.

2 /9 İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen süreçte İstanbul için kura tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. İlk kura çekilişi Adıyaman’da gerçekleştirilirken, sürecin son etabının İstanbul’da tamamlanması bekleniyor. İstanbul genelinde inşa edilmesi planlanan 100 bin konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

3 /9 Başvurusu reddedilenler nereden öğrenilecek?

TOKİ, İstanbul konut projesi için başvuru yapan vatandaşların durumlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak. Başvurusu kabul edilmeyen adayların isim listesi de yine TOKİ’nin resmi platformlarında yayımlanacak. Ancak şu ana kadar İstanbul için reddedilen başvurulara ilişkin liste açıklanmış değil.

4 /9 TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi kamuoyuyla paylaşılacak. Başvuru sahipleri sonuçlarını iki farklı kanal üzerinden öğrenebilecek:

TOKİ’nin resmi internet sitesi

e-Devlet kapısı

Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak TOKİ kura sonuçları ekranından hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek. Ayrıca kura çekimi, isteyen vatandaşların takip edebilmesi için internet üzerinden canlı yayınla da izlenebilecek.

5 /9 Konut teslimi ve ödeme süreci

TOKİ’nin açıkladığı takvime göre kura süreci 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre tamamlanacak. Proje kapsamında inşa edilecek konutların ilk teslimlerinin ise Mart 2027’den itibaren başlaması planlanıyor.

Projede konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde, yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel mahalle dokusuna uygun şekilde inşa edilecek. Ayrıca şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ve daha fazla çocuğa sahip aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.

6 /9 İstanbul TOKİ konut fiyatları ve ödeme planı

İstanbul’da yapılacak sosyal konutlar için belirlenen satış fiyatları ve ödeme planı şöyle:

55 m² 1+1 konut: 1 milyon 950 bin TL – %10 peşinat ve 240 ay vade. Aylık taksit: 7 bin 313 TL

65 m² 2+1 konut: 2 milyon 450 bin TL – %10 peşinat ve 240 ay vade. Aylık taksit: 9 bin 188 TL

80 m² 2+1 konut: 2 milyon 950 bin TL – %10 peşinat ve 240 ay vade. Aylık taksit: 11 bin 63 TL

Taksit ödemeleri, konut sözleşmesinin imzalanmasının ardından takip eden ay başlayacak.

7 /9 TOKİ kontenjan dağılımı

500 bin sosyal konut projesinde hak sahipliği dağılımı belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Buna göre:

%5 şehit aileleri ve gaziler

%5 engelliler

%20 emekliler

%10 üç ve daha fazla çocuklu aileler

%20 gençler (18–30 yaş)

%40 diğer başvuru sahipleri

İstanbul’da gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihi ve saatine ilişkin resmi açıklama yapıldığında TOKİ tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

8 /9