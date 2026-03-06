Hafta sonu hava durumu 7-8 Mart: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış var mı? İşte Meteoroloji tahminleri

Türkiye genelinde hafta sonu planı yapan vatandaşlar için 7-8 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji verilerine göre Marmara ve Ege başta olmak üzere batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise yağmur, sağanak ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da hafta sonu yağış beklenmiyor. Kentte cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında değişmesi bekleniyor. Pazar günü ise hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıkların 4 ile 9 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara’da gece sıcaklıkları düşüyor

Başkent Ankara’da hafta sonu hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cumartesi günü en düşük sıcaklığın -1 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, gün içinde sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Pazar günü ise sabah saatlerinde -2 dereceye kadar düşen sıcaklıkların gün içinde 9 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

İzmir’de bahar havası sürüyor

Ege’nin büyük kenti İzmir’de hafta sonu daha ılıman bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 8 ila 16 derece arasında değişirken gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Pazar günü ise az bulutlu bir hava öngörülüyor ve sıcaklıkların 5 ile 17 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Doğu ve güneydoğuda yağış uyarısı

Meteoroloji değerlendirmelerine göre cumartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimleri dışında kalan bölgelerde yer yer yağış görülebilecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ile bazı iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Pazar günü sis ve çığ riski uyarısı

Pazar günü ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlu hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak beklenirken, Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.