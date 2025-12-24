2026 yılının gelmesiyle birlikte ehliyet yenileme ücretlerine de güncelleme geldi. İlk defa sürücü belgesi alacak ve yenileme yapacak olan vatandaşlar yeni ücretlendirmeleri merak ediyor. Zamlı ehliyet yenileme ücretleri ne kadar oldu? Yeni sürücü belgesi ücreti 2026 ne zaman yürülüğe girecek? İşte yeni ehliyet yenileme harç ücretleri.

1 /4 Yeni ehliyet ücretleri, değerli kağıtlara 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri ile belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla birlikte yayımlanan tebliğle, değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. 2026 ehliyet ücretleri de netlik kazandı.

2 /4 YENİ EHLİYET ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR? Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile yeni ehliyet ücretleri de netleşti. Buna göre sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira olarak belirlendi.

3 /4 NÜFUS CÜZDANI (KİMLİK KARTI) VE PASAPORT ÜCRETLERİ 2026

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Buna göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

