Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. İkilinin etkileyici uyumu, dizinin duygusal anlatımına büyük katkı sağlıyor. Dizide dikkat çeken oyunculardan biri de Oruç karakteri oldu. Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini kim oynuyor? Oruç kimdir? Burak Yörük kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Karadenizli 2 düşman ailenin bitmek bilmeyen mücadelesini anlatan dizide Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal başrolleri paylaşıyor. Burak Yörük günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor.
Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini kim oynuyor?
Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterini canlandırıyor.
Burak Yörük Kimdir?
Burak Yörük 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Burak Erman Yörük, oyuncudur.
BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 6 yaşındayken başladı. "Sırlar Dünyası", “Biz Boşanıyoruz”, "Şeytan", “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini “4N1K” filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile yaşamıştır. "4N1K 2" filminde ve "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinde de Barış'ı canlandırdıktan sonra "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" dizilerinde yer almıştır.
TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?
"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in sert doğası ve hırçın dalgaları arasında şekillenen iki düşman ailenin hikâyesini konu alıyor. Dizinin merkezinde yer alan Adil ve Esme, geçmişin hesaplaşmalarıyla çevrili bir aşkın içinde kendilerini buluyor.
Aileler arasındaki kin giderek büyürken, nefret ve sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde farklı bir gerilimle izleyiciye yansıyor.
Yapım, hem doğal güzellikleriyle büyüleyen hem de insan ruhunun karmaşıklığını yansıtan sahneleriyle dikkat çekiyor.
Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak, senaryo tarafında ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem bulunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın performansları, dizinin duygusal gücünü zirveye taşıyor.