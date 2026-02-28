Yeni Şafak
AK Parti'den 28 Şubat mesajı: Binlerce gencimizin dünyaları karartıldı

11:0628/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat kötülük ve düşmanlık projesiydi
AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat kötülük ve düşmanlık projesiydi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, post modern darbenin 29. yılında 28 Şubat’ı "millet iradesine ve değerlerimize dönük dış destekli bir kötülük projesi" olarak nitelendirerek, bin yıl sürecek denilen kirli zihniyetin milletin vicdanında mahkum edildiğini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen mücadelenin, milli egemenlik ve demokrasi için tarihi bir karşı duruş olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 28 Şubat mesajında şu ifadeler yer aldı:

DARBELER MİLLET İRADESİNE DÜŞMANLIKTIR

Tüm darbe ve postmodern darbeler bu ülkeye ve milletimize karşı yapılmış kötülüklerdir. Millet iradesini hedef alan tüm girişim ve müdahaleler millete düşmanlıktır. Aynı şekilde 28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişim de ülkemize dönük bir kötülük ve düşmanlık projesiydi.

28 ŞUBAT: DEĞERLERE DÜŞMANCA BİR PROJE

28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi. Dış destekli bu süreçte binlerce gencimizin dünyası karartıldı. Ülkemize, gençlerimize ve değerlerimize dönük kötülükler darbeciler ve vesayet odakları tarafından ortaya konuldu.

MİLLET İRADESİNİN SARSILMAZ GÜCÜ

Fakat bu şebekenin tıpkı benzerleri gibi hesap edemediği şey millet iradesinin sarsılmaz gücüydü. Bin yıl sürecek denen kirli zihniyet milletin vicdanında mahkum edildi.

Sayın Cumhurbaşkanımımız, milletimizin değerlerine düşman bu odaklara karşı, dünya siyaset tarihine geçmiş bir mücadele vermiştir. Bu mücadele, her türlü bedeli ödemeyi göze almış, milletimizin ruh köküne bağlı bir hakikat ve demokrasi mücadelesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize kötülük etmek isteyen dış odakların aracı olan darbeler tarih önünde lanetlenmiş ve hakettiği karşılığı bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir mücadeleyle milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık. Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca verdiği bu mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir.



