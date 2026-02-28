Askeri Güç Dengeleri Sil Baştan: Türkiye Listede Fırtına Estirdi! ABD - İran ve Pakistan-Afganistan gerilimi sonrası...

Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen Global Firepower 2026 verilerini açıkladı. Asker sayısından hava ve deniz unsurlarına, savunma harcamalarından lojistik altyapıya kadar birçok kriterin baz alındığı endekste Türkiye’nin konumu merak konusu oldu. Güncel listede küresel güç dengesi bir kez daha gözler önüne serildi.

1 /20 2026 Askeri Güç Endeksi sonuçları açıklandı. ABD merkezli Global Firepower tarafından yayımlanan listede ülkelerin askeri kapasitesi çok sayıda kriter üzerinden puanlandı. Türkiye, savunma sanayindeki yerli üretim hamleleri ve operasyonel kabiliyetiyle sıralamada öne çıkan ülkelerden biri oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste.

2 /20 20- Ukrayna 0.3691

3 /20 19- Mısır 0.3651

4 /20 18- İspanya 0.3247

5 /20 17- Avustralya 0.3208

6 /20 16- İran 0.3199

7 /20 14- Pakistan 0.2626

8 /20 13- Endonezya 0.2582

9 /20 12- Almanya 0.2463

10 /20 11- Brezilya 0.2374

11 /20 10-İtalya 0.2211

12 /20 9- Türkiye 0.1975

13 /20 8- Birleşik Krallık 0.1881

14 /20 7- Japonya 0.1876

15 /20 6- Fransa 0.1798

16 /20 5- Güney Kore 0.1642

17 /20 4- Hindistan 0.1346

18 /20 3- Çin 0.0919

19 /20 2- Rusya 0.0791