TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA 2026! Osmaniye TOKİ konut kurası sonuçları listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

14:5527/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen program çerçevesinde Osmaniye’de başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

Türkiye genelinde etap etap sürdürülen sosyal konut kura çekilişlerinde gözler Osmaniye’ye çevrildi. TOKİ’nin belirlediği 2026 takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin ne zaman belli olacağı merak ediliyor.

OSMANİYE’DE 2 BİN 990 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLDİ

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye genelinde toplam 2 bin 990 konut inşa edilecek. Konutların ilçe bazlı dağılımı da açıklandı. Merkez’de 1300, Bahçe’de 120, Düziçi’nde 500, Hasanbeyli’de 220, Kadirli’de 700, Sumbas’ta 50 ve Toprakkale’de 100 konut yapılacak. Projeyle birlikte dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması amaçlanıyor. İl genelinde yoğun başvuru alan projede kura yöntemiyle hak sahipleri belirlendi.

OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

