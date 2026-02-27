İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 8 ilçede su kesintisinin etkili olacağı ilçeler ve kesinti bitiş saati belli oldu. Peki, İzmir'de 27 Şubat 2026 Cum günü sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar.
İzmirliler planlı su kesintisi programı hakkında bilgi almak istiyor. Açıklanan programda; 8 ilçenin bazı mahallelerinde sular kesiliyor. Peki İzmir'de nerede sular kesik, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nun duyurduğu ilçeler, mahalleler ve saat aralığı...
İZSU 8 ŞUBAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Çiğli’de Atatürk–Esentepe–İzKent mahallelerini etkileyen “elektrik arızası” nedeniyle 10.00–18.00 arasında 8 saatlik kesinti öne çıkıyor. Urla’da Gülbahçe, Camiattik ve İçmeler’de farklı saatlerde kesintiler uygulanacak; Çeşme, Torbalı, Menemen, Seferihisar ve Kiraz’da da arıza/çalışma kaynaklı kesintiler yaşanacak.
ÇEŞME SU KESİNTİSİ
Çeşme, İzmir - Musalla
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 10:14 - 13:00 - Süre: 2 saat 46 dakika
Konum: 1066. Sokak ve çevresi
Sebep: Ana boru arızası
ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli, İzmir - Köyiçi
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 10:08 - 11:08 - Süre: 1 saat
Konum: Köyiçi Sokak
Sebep: Branşman arızası
Çiğli, İzmir - Atatürk, Esentepe, İzKent
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
Konum: Atatürk Mahallesi, Esentepe Mahallesi, İzKent Mahallesi
Sebep: Elektrik arızası
GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
Güzelbahçe, İzmir - Atatürk
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 10:50 - 12:50 - Süre: 2 saat
Konum: Atatürk Mahallesi, Kızılırmak Caddesi No: 6
Sebep: Branşman arızası
KİRAZ SU KESİNTİSİ
Kiraz, İzmir - Cumhuriyet
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 10:20 - 18:00 - Süre: 7 saat 40 dakika
Konum: Cumhuriyet Mahallesi
Sebep: Müteahhit çalışması
MENEMEN SU KESİNTİSİ
Menemen, İzmir - Gazi, İstiklal, 30 Ağustos
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat
Konum: Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi
Sebep: Bölge vana arızası
SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
Seferihisar, İzmir - Tepecik
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 10:30 - 13:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
Konum: 1526/1. Sokak
Sebep: Ana boru arızası
TORBALI SU KESİNTİSİ
Torbalı, İzmir - İnönü
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 10:16 - 14:30 - Süre: 4 saat 14 dakika
Konum: İnönü Mahallesi
Sebep: Ana boru arızası
URLA SU KESİNTİSİ
Urla, İzmir - Gülbahçe
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 10:30 - 13:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
Konum: Gülbahçe Mahallesi, Gümüşköy Bölgesi
Sebep: Ana boru arızası
Urla, İzmir - Camiattik
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 09:48 - 15:00 - Süre: 5 saat 12 dakika
Konum: Camiattik Mahallesi
Sebep: Bağlantı çalışması
Urla, İzmir - İçmeler
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 08:13 - 10:53 - Süre: 2 saat 40 dakika
Konum: İçmeler Mahallesi, 1163. Sokak
Sebep: Ana boru arızası
ALİAĞA SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Aliağa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
BALÇOVA SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
BAYINDIR SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bayındır ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bayraklı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
BERGAMA SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Beydağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
BORNOVA SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
BUCA SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Buca ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
DİKİLİ SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Dikili ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
FOÇA SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Foça ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Gaziemir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karabağlar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
KARABURUN SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karaburun ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
KINIK SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Kınık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
KONAK SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Konak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
MENDERES SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Menderes ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
NARLIDERE SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
SELÇUK SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Selçukilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
TİRE SU KESİNTİSİ
27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Tire ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
