İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 8 ilçede su kesintisinin etkili olacağı ilçeler ve kesinti bitiş saati belli oldu. Peki, İzmir'de 27 Şubat 2026 Cum günü sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar.

İZSU 8 ŞUBAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İZSU 8 ŞUBAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Çiğli’de Atatürk–Esentepe–İzKent mahallelerini etkileyen “elektrik arızası” nedeniyle 10.00–18.00 arasında 8 saatlik kesinti öne çıkıyor. Urla’da Gülbahçe, Camiattik ve İçmeler’de farklı saatlerde kesintiler uygulanacak; Çeşme, Torbalı, Menemen, Seferihisar ve Kiraz’da da arıza/çalışma kaynaklı kesintiler yaşanacak.



ÇEŞME SU KESİNTİSİ Çeşme, İzmir - Musalla Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 10:14 - 13:00 - Süre: 2 saat 46 dakika Konum: 1066. Sokak ve çevresi Sebep: Ana boru arızası







ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ Çiğli, İzmir - Köyiçi Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 10:08 - 11:08 - Süre: 1 saat Konum: Köyiçi Sokak Sebep: Branşman arızası







Çiğli, İzmir - Atatürk, Esentepe, İzKent

Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat Konum: Atatürk Mahallesi, Esentepe Mahallesi, İzKent Mahallesi Sebep: Elektrik arızası

GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ Güzelbahçe, İzmir - Atatürk Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 10:50 - 12:50 - Süre: 2 saat Konum: Atatürk Mahallesi, Kızılırmak Caddesi No: 6 Sebep: Branşman arızası









KİRAZ SU KESİNTİSİ Kiraz, İzmir - Cumhuriyet Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 10:20 - 18:00 - Süre: 7 saat 40 dakika Konum: Cumhuriyet Mahallesi Sebep: Müteahhit çalışması



8 /11 MENEMEN SU KESİNTİSİ Menemen, İzmir - Gazi, İstiklal, 30 Ağustos Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat Konum: Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi Sebep: Bölge vana arızası

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Seferihisar, İzmir - Tepecik Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 10:30 - 13:00 - Süre: 2 saat 30 dakika Konum: 1526/1. Sokak Sebep: Ana boru arızası

TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı, İzmir - İnönü Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 10:16 - 14:30 - Süre: 4 saat 14 dakika Konum: İnönü Mahallesi Sebep: Ana boru arızası

URLA SU KESİNTİSİ

Urla, İzmir - Gülbahçe Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 10:30 - 13:00 - Süre: 2 saat 30 dakika Konum: Gülbahçe Mahallesi, Gümüşköy Bölgesi Sebep: Ana boru arızası Urla, İzmir - Camiattik Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 09:48 - 15:00 - Süre: 5 saat 12 dakika Konum: Camiattik Mahallesi Sebep: Bağlantı çalışması Urla, İzmir - İçmeler Tarih: 27 Şubat Cuma Saat: 08:13 - 10:53 - Süre: 2 saat 40 dakika Konum: İçmeler Mahallesi, 1163. Sokak Sebep: Ana boru arızası



ALİAĞA SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Aliağa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

BALÇOVA SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

BAYINDIR SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bayındır ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.





















































BAYRAKLI SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bayraklı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. BERGAMA SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. BEYDAĞ SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Beydağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. BORNOVA SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. BUCA SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Buca ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. DİKİLİ SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Dikili ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. FOÇA SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Foça ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. GAZİEMİR SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Gaziemir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karabağlar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. KARABURUN SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karaburun ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. KINIK SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Kınık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta. KONAK SU KESİNTİSİ 27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Konak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.




