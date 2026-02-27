Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
8 ilçede toplam 11 saat su kesintisi yaşanacak! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 27 Şubat 2026 Cuma günü İZSU su kesintisi programı!

8 ilçede toplam 11 saat su kesintisi yaşanacak! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 27 Şubat 2026 Cuma günü İZSU su kesintisi programı!

12:1427/02/2026, جمعہ
G: 27/02/2026, جمعہ
Yeni Şafak
Sonraki haber

İzmir genelinde planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 8 ilçede su kesintisinin etkili olacağı ilçeler ve kesinti bitiş saati belli oldu. Peki, İzmir'de 27 Şubat 2026 Cum günü sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar.

İzmirliler planlı su kesintisi programı hakkında bilgi almak istiyor. Açıklanan programda; 8 ilçenin bazı mahallelerinde sular kesiliyor. Peki İzmir'de nerede sular kesik, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nun duyurduğu ilçeler, mahalleler ve saat aralığı...

İZSU 8 ŞUBAT SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER


Çiğli’de Atatürk–Esentepe–İzKent mahallelerini etkileyen “elektrik arızası” nedeniyle 10.00–18.00 arasında 8 saatlik kesinti öne çıkıyor. Urla’da Gülbahçe, Camiattik ve İçmeler’de farklı saatlerde kesintiler uygulanacak; Çeşme, Torbalı, Menemen, Seferihisar ve Kiraz’da da arıza/çalışma kaynaklı kesintiler yaşanacak.


ÇEŞME SU KESİNTİSİ

Çeşme, İzmir - Musalla

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:14 - 13:00 - Süre: 2 saat 46 dakika

Konum: 1066. Sokak ve çevresi

Sebep: Ana boru arızası




ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Çiğli, İzmir - Köyiçi

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:08 - 11:08 - Süre: 1 saat

Konum: Köyiçi Sokak

Sebep: Branşman arızası




Çiğli, İzmir - Atatürk, Esentepe, İzKent


Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

Konum: Atatürk Mahallesi, Esentepe Mahallesi, İzKent Mahallesi

Sebep: Elektrik arızası

GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

Güzelbahçe, İzmir - Atatürk

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:50 - 12:50 - Süre: 2 saat

Konum: Atatürk Mahallesi, Kızılırmak Caddesi No: 6

Sebep: Branşman arızası





KİRAZ SU KESİNTİSİ

Kiraz, İzmir - Cumhuriyet

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:20 - 18:00 - Süre: 7 saat 40 dakika

Konum: Cumhuriyet Mahallesi

Sebep: Müteahhit çalışması


MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen, İzmir - Gazi, İstiklal, 30 Ağustos

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat

Konum: Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi

Sebep: Bölge vana arızası


SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ


Seferihisar, İzmir - Tepecik

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:30 - 13:00 - Süre: 2 saat 30 dakika

Konum: 1526/1. Sokak

Sebep: Ana boru arızası


TORBALI SU KESİNTİSİ


Torbalı, İzmir - İnönü

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:16 - 14:30 - Süre: 4 saat 14 dakika

Konum: İnönü Mahallesi

Sebep: Ana boru arızası


URLA SU KESİNTİSİ


Urla, İzmir - Gülbahçe

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 10:30 - 13:00 - Süre: 2 saat 30 dakika

Konum: Gülbahçe Mahallesi, Gümüşköy Bölgesi

Sebep: Ana boru arızası

Urla, İzmir - Camiattik

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 09:48 - 15:00 - Süre: 5 saat 12 dakika

Konum: Camiattik Mahallesi

Sebep: Bağlantı çalışması

Urla, İzmir - İçmeler

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 08:13 - 10:53 - Süre: 2 saat 40 dakika

Konum: İçmeler Mahallesi, 1163. Sokak

Sebep: Ana boru arızası


ALİAĞA SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Aliağa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.


BALÇOVA SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.


BAYINDIR SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bayındır ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.



























BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bayraklı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

BERGAMA SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Beydağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

BORNOVA SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

BUCA SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Buca ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

DİKİLİ SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Dikili ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

FOÇA SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Foça ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Gaziemir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karabağlar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

KARABURUN SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karaburun ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

KINIK SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Kınık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

KONAK SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Konak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.



MENDERES SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Menderes ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

NARLIDERE SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Narlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

SELÇUK SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Selçukilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

TİRE SU KESİNTİSİ

27 Şubat 2026 tarihinde İzmir'in Tire ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.



İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN


#İzmir su kesintisi
#izsu
#su kesinti programı
#su kesintisi
#izmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 26.3 güncellemesi ne zaman çıkacak? İşte iOS 26.3 güncellemesi alacak telefon modelleri ve iPhone'lara gelen yenilikler!