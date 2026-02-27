TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Osmaniye TOKİ konut kurası sonuçları listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen program çerçevesinde Osmaniye’de başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.
Türkiye genelinde etap etap sürdürülen sosyal konut kura çekilişlerinde gözler Osmaniye’ye çevrildi. TOKİ’nin belirlediği 2026 takvimi doğrultusunda hak sahiplerinin ne zaman belli olacağı merak ediliyor.
OSMANİYE’DE 2 BİN 990 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye genelinde toplam 2 bin 990 konut inşa edilecek. Konutların ilçe bazlı dağılımı da açıklandı. Merkez’de 1300, Bahçe’de 120, Düziçi’nde 500, Hasanbeyli’de 220, Kadirli’de 700, Sumbas’ta 50 ve Toprakkale’de 100 konut yapılacak. Projeyle birlikte dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması amaçlanıyor. İl genelinde yoğun başvuru alan projede kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek.
OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Osmaniye’de 2 bin 990 konut için kura çekimi 27 Şubat Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Çekiliş, noter huzurunda yapılacak ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna açık şekilde düzenlenecek.
Kura organizasyonu Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. Ayrıca çekiliş süreci TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.
BAKAN MURAT KURUM TAKVİMİ DUYURDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 23 Şubat – 1 Mart haftasına ilişkin kura takvimini paylaştı. Açıklamayla birlikte Osmaniye’deki kura tarihi de kesinleşmiş oldu.
Bakanlık tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda kura süreci il il tamamlanırken, hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Mart 2027 itibarıyla ise konut teslimlerinin başlaması planlanıyor.