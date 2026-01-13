TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, sürükleyici hikayesi kadar genç ve yetenekli oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide "İso" (İsmail) karakterine hayat veren ve performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erdem Şanlı, arama motorlarında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz’in İso’su Erdem Şanlı aslında kim? Erdem Şanlı kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılı bilgiler.

1 /5 Kariyerinde basamakları hızla tırmanan Erdem Şanlı, İso karakteriyle sergilediği duygusal ve korumacı tavırlarla izleyiciden tam not almayı başardı. Taşacak Bu Deniz dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan İso’nun hikayesi ve oyuncu Erdem Şanlı’nın biyografisi, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğuna dair tüm detaylar haberimizde.

2 /5 Taşacak Bu Deniz İso (İsmail) Karakteri Kimdir? Dizide İso karakteri, ailesine bağlılığı, dürüstlüğü ve imkansız aşkı karşısındaki duruşuyla ön plana çıkıyor. Özellikle 14. bölüm fragmanında yer alan "kan davasını bitirecek nikah" sahnelerinde İso’nun vereceği kararlar, hikayenin gidişatını belirleyecek ana unsur olarak görülüyor. Fedakar bir genç olan İso, sevdiği kadın ile ailesinin onuru arasında kalan zorlu bir karakteri temsil ediyor.

3 /5 Erdem Şanlı Kimdir? (Biyografisi) Erdem Şanlı, 2 Eylül 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Boşnak kökenli bir aileden gelen Şanlı, eğitim hayatını İstanbul’da tamamlamıştır. Oyunculuğa olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Erdem Şanlı, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlayarak sektöre akademik bir temelle giriş yapmıştır.

4 /5 Erdem Şanlı Kaç Yaşında ve Nereli?

Doğum Tarihi: 2 Eylül 1996

Yaş: 29 (2026 itibarıyla)

Burç: Başak

Boy: 1.80 m

Kilo: 74 kg

Doğum Yeri: İstanbul