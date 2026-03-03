Bugün yılın ikinci enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Beklentiler bu ay 2.87 oranında enflasyon geleceği yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu İşte, 2026 Şubat enflasyon tahminleri raporu ve TÜİK verilerinin detayları.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, katılımcılarla birlikte her ay enflasyon beklentisi için anket sonucu yayımlıyor. Buna göre Ocak ayında TÜFE artışı beklentisi, yüzde 3,76'a çıktı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı ise aylık %4,84 arttı. Peki 2026 Şubat'ın TCMB anketinde bu ayki enflasyon beklentisi nedir? Yılın ikinci enflasyonu ne zaman açıklanacak?
ŞUBAT AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53, aylık yüzde 2,96 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE’deki değişim 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 36,44 arttı
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 6,89 arttı
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89 artış, ulaştırmada yüzde 2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 29,91 arttı, aylık yüzde 2,16 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,56 arttı, aylık yüzde 2,43 arttı
Yİ-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,16 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,60 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,98 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88 artış, imalatta yüzde 27,98 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53 artış ve su temininde yüzde 38,22 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,14 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57 artış, enerjide yüzde 20,68 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,51 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,95 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,31 artış, imalatta yüzde 2,95 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,04 azalış ve su temininde yüzde 3,65 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,47 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30 artış, enerjide yüzde 0,22 azalış ve sermaye mallarında yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti.