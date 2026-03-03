TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 36,44 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 6,89 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89 artış, ulaştırmada yüzde 2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 29,91 arttı, aylık yüzde 2,16 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,56 arttı, aylık yüzde 2,43 arttı

Yİ-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,16 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,60 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,98 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88 artış, imalatta yüzde 27,98 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 22,53 artış ve su temininde yüzde 38,22 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,14 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57 artış, enerjide yüzde 20,68 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,51 artış olarak gerçekleşti.